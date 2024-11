Sidi Kacem: Rencontre de communication sur le programme de semis direct dans la région Rabat-Salé-Kénitra

mardi, 19 novembre, 2024 à 18:37

Rabat – Une rencontre de communication sur le Programme régional du semis direct dans la région Rabat-Salé-Kénitra a été organisée, mardi à Sidi Kacem, à l’initiative de la Direction régionale de l’agriculture (DRA).

Tenue en partenariat avec la Chambre d’Agriculture et la Direction régionale de l’Office national du conseil agricole (ONCA), cette rencontre se veut une occasion pour communiquer avec les agriculteurs et les initier aux nombreux avantages agricoles, environnementaux et économiques de la technique du semis direct.

Placé sous le signe “Accélérer la cadence de semis direct pour atteindre 200.000 hectares à l’horizon 2030”, cet événement a été marqué par la présentation de plusieurs exposés portant sur l’état d’avancement de ce programme régional, le parcours technique des céréales à l’aide du semis direct, ainsi que les résultats des recherches agricoles en la matière.

À cette occasion, le directeur régional de l’agriculture de la région Rabat-Salé-Kénitra, Mahjoub Lahrach, a indiqué que la DRA organise, en coopération avec ses partenaires, des rencontres de communication avec les agriculteurs pour les familiariser avec les avantages de la technique du semis direct, notamment en termes de préservation des sols, de réduction des coûts et d’augmentation de la productivité.

Il a ajouté, dans une déclaration à la presse, que des semoirs ont été distribuées aux agriculteurs pour les accompagner dans toutes les provinces de la région, faisant savoir que des rencontres de communication provinciales et des ateliers locaux seront organisés pour promouvoir les avantages du semis direct en vue d’augmenter la production.

De son côté, le président de la Chambre d’Agriculture de la région Rabat-Salé-Kénitra, Mohammed El Bouyahyaoui, a noté que le programme s’inscrit dans le cadre de la “Génération Green”, soulignant que la technique du semis direct se veut un moyen efficace pour préserver la fertilité des sols et la réduction des coûts, à même de contribuer à l’accélération de la cadence du programme pour atteindre l’objectif de 200.000 hectares d’ici 2030.

Pour sa part, le directeur régional de l’ONCA, Abdelaali Boudra, a indiqué que cette réunion vise à sensibiliser les agriculteurs aux avantages de la technique du semis direct, notamment dans le contexte actuel caractérisé par la sécheresse.

M. Boudra a mis l’accent sur l’interaction positive des agriculteurs, dont bon nombre se sont intéressés à ce programme, ajoutant que les jeunes constituent une cible privilégiée et bénéficient du conseil et de formations agricoles.

La technique de semis direct se définit par une absence totale de travail du sol (ni retournement, ni décompactage, ni préparation de lit de semence), en utilisant, entre autres, des semoirs spécifiques qui préservent la fertilité du sol, augmentent le rendement des céréales de 30%, outre la stabilité du taux de rendement durant les années de sécheresse, en réduisant les coûts de production des céréales de 60%, en plus d’éviter les facteurs d’érosion de 50% et de favoriser la résilience et l’adaptation de l’agriculture aux changements climatiques.