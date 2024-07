Sidi Slimane: 180 projets initiés par l’INDH entre 2019 et 2023

vendredi, 5 juillet, 2024 à 23:06

Sidi Slimane – Un total de 180 projets d’une enveloppe budgétaire globale de 20 millions de dirhams (MDH) ont été réalisés au cours de la 3ème phase de l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH) 2019-2023 dans la province de Sidi Slimane, dans le cadre du programme d’amélioration du revenu et d’inclusion économique des jeunes.

Ce programme se compose de deux axes, en l’occurrence l’amélioration du revenu et le soutien de l’esprit entrepreneurial chez les jeunes. Au titre du premier axe relatif à l’amélioration du revenu, 150 projets ont été financés pour un coût global de 14 MDH.

Quant au deuxième axe, une trentaine de projets ont bénéficié d’un soutien d’une valeur totale de 6 MDH au profit de 130 personnes, dont 50% sont des femmes.

Ces projets portent sur le soutien aux coopératives dans plusieurs filières de production prioritaires dans la région, à savoir les plantes aromatiques et médicinales, l’artisanat, l’horticulture, la valorisation des produits apicoles et mellifères et la construction des bâtiments.

Ce soutien a contribué à l’amélioration du revenu d’un groupe de coopératives qui ont bénéficié, en plus de l’appui matériel, d’un appui en aval et en amont afin de garantir le succès et la durabilité du projet.

Dans une déclaration à la MAP, la responsable du Programme d’amélioration des revenus et d’inclusion économique pour les jeunes dans la province de Sidi Slimane, Amal Benabdi, a fait savoir que ce soutien aidera les coopératives bénéficiaires à développer et valoriser leurs produits locaux et à s’imposer sur les marchés nationaux et internationaux.

Une quinzaine de coopératives qui ont bénéficié du soutien de l’INDH dans le cadre de l’axe relatif à l’amélioration du revenu, sont des coopératives féminines à 100% et opèrent dans le monde rural dans le but d’améliorer les conditions de travail des femmes, a-t-elle précisé.

Selon Mme Benabdi, les coopératives œuvrant dans des activités relatives à l’agriculture, à savoir l’horticulture, l’apiculture ainsi que la production des produits à base d’olive, sont très actives aux niveaux local, régional, national et parfois international.

C’est le cas pour Biolive, une coopérative féminine fondée en 2020 par Hafsa Annab, qui exploite des ressources oléicoles durables et recycle les grignons d’olive pour les transformer en ingrédients essentiels pour des formules dermo-cosmétiques innovantes.

Selon Mme Annab, le projet a commencé à petits pas avant de recevoir un soutien de la part de l’INDH qui a permis à la coopérative de commercialiser ses produits dans toutes les régions du Royaume et dans plusieurs pays du monde.

Pour sa part, Chaimae, gérante d’une coopérative d’apiculture dans la région rurale de Twirsa relevant de la province de Sidi Slimane, a indiqué que le soutien de l’INDH a permis à la coopérative d’obtenir plusieurs certifications de qualité, notamment de l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA) et la certification ISO.

Lancée en 2005 par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, l’INDH s’inscrit dans une vision d’ensemble articulée autour de trois volets, à savoir le processus politique de consolidation de l’État moderne, les réformes et projets structurants générateurs de croissance ainsi que le développement humain dans ses dimensions économique, sociale et culturelle, fondé sur les principes de bonne gouvernance à travers l’information, le suivi et la reddition des comptes.