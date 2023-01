Sidi Slimane : 335 projets réalisés dans le cadre de la troisième phase de l’INDH

jeudi, 5 janvier, 2023 à 21:16

Rabat – Un total de 335 projets et activités à caractère socio-économique ont été réalisés dans la province de Sidi Slimane pour une enveloppe budgétaire de 189 millions de dirhams (MDH), et ce dans le cadre de la troisième phase de l’Initiative nationale pour le développement humain (IDNH).

Selon les données présentées jeudi lors d’une réunion du Comité provincial de développement humain (CPDH), présidée par le gouverneur de la province de Sidi Slimane, Abdelmajid El Kyak, et consacrée à la présentation du bilan des réalisations de l’INDH au titre de la période 2019-2022, quelque 176 MDH ont été débloqués par l’Initiative comme contribution pour la réalisation de ces projets et activités au profit de plus 356.000 bénéficiaires.

Concernant le programme 1 de la Phase III de l’INDH relatif au rattrapage des déficits en infrastructures et services sociaux de base dans les territoires sous-équipés, 65 projets ont été réalisés pour un montant de 64 MDH, dont 63 MDH comme contribution de l’INDH.

Ces projets ont concerné le secteur de l’enseignement (26 projets) à travers la construction de lycées et de collèges et l’acquisition de bus de transport scolaire, la construction de classes et d’équipement d’internats, de restaurants et de bibliothèques. Pour le secteur de la santé, quelque 37 projets portant essentiellement sur la réalisation et l’équipement de centres de santé, de dispensaires ruraux et d’une maternité ont été réalisés, outre l’acquisition d’ambulances et d’unités médicales mobiles.

Pour le programme 2 relatif à l’accompagnement des personnes en situation de précarité, 54 projets et activités ont été réalisés pour une enveloppe estimée à 29 MDH, avec 18 MDH comme contribution de l’INDH, lesquels concernent principalement la construction, l’aménagement et l’équipement de centres d’accueil et d’assistance sociale dans la province, le soutien aux associations en charge de la gestion de ces centres, l’acquisition de chaises électriques roulantes et de bus au profit des personnes en situation de handicap, l’appui aux patients souffrant d’insuffisance rénale, et le soutien aux personnes sans abri, aux anciens détenus et aux femmes en situation difficile.

En ce qui concerne le programme 3 se rapportant à l’amélioration du revenu et à l’inclusion économique des jeunes, le nombre de projets réalisés durant la période 2019-2022 s’élève à 66 pour un coût global de 12,6 MDH et auquel l’INDH a contribué à hauteur de 11,6 MDH, qui ont bénéficié à 409 jeunes à travers le soutien et l’accompagnement pour l’intégration du marché du travail et la réalisation de formations dans le domaine d’élaboration et de gestion des projets et de création et d’équipement d’auto-entreprises.

S’agissant du programme 4 relatif à l’impulsion du capital humain des générations montantes, 150 projets et activités ont été réalisés pour un coût global estimé à 83 MDH ayant concerné essentiellement l’organisation de campagnes de sensibilisation à l’importance de l’allaitement naturel, la mise à niveau et l’extension d’un bloc d’accouchement et l’équipement des établissements de santé par du matériel médical dédié à la mère et à l’enfant.

Ces projets ont également bénéficié au secteur de l’enseignement à travers la réalisation, l’équipement et le soutien à la gestion de 122 unités d’enseignement préscolaire en milieu rural au profit de 5.721 enfants en âge de pré-scolarité, alors que 6.867 élèves ont bénéficié de cours de soutien en français et en mathématiques pour la lutte contre la déperdition scolaire et plus de 227.000 élèves de l’initiative royale “Un million de cartables”.

Dans le cadre du même programme, il a été procédé à la mise à niveau, à l’équipement et au soutien à la gestion des maisons de l’étudiant et de l’étudiante, ainsi qu’à la réalisation et à l’équipement de centres d’épanouissement scolaire.

S’exprimant lors de cette rencontre de communication tenue en présence des représentants des autorités locales, des membres des comités provincial et local de développement humain, des élus, des chefs des services extérieurs, des représentants de la société civile et de jeunes bénéficiaires du programme 3 de l’INDH, M. El Kyak a souligné que toutes ces réalisations sont le fruit d’un travail de concertation aussi bien au niveau des services administratifs que de la société civile, mettant en avant l’importance du travail des membres du CPDH en tant qu’espace de débat et de discussion autour de tous les projets.

Toute action participative et collective mène au succès, a-t-il dit, soulignant la disposition de tous les intervenants à recevoir toutes les demandes qui aideraient à la mise en place de programmes de développement humain.

Et de rappeler que l’INDH est un chantier national qui vise à offrir des services de qualité au profit des citoyens, ajoutant qu’elle tend à accompagner les secteurs de la santé et de l’enseignement et à réduire la précarité.

A cette occasion, il a été procédé, en présence du gouverneur de la province et de la délégation l’accompagnant, à la distribution de 10 bus de transport scolaire au profit des élèves du monde rural (programme 1 lié au rattrapage des déficits en infrastructures et services sociaux de base), à la distribution de 38 chaises roulantes au profit de personnes en situation de handicap (programme 2 relatif à l’accompagnement des personnes en situation de précarité) et à la remise d’équipements concernant 28 projets profitant aux porteurs de projets bénéficiaires du soutien de l’INDH (axe d’appui à l’entrepreneuriat des jeunes – phase post-création – du programme 3 se rapportant à l’amélioration du revenu et inclusion économique des jeunes).