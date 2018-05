Sidi Slimane: Arrestation d’un individu qui a filmé un blessé et mis sa vie en danger en incitant à son transfert à l’hôpital

mercredi, 9 mai, 2018 à 20:14

Rabat – Un individu a été arrêté, sur instructions du parquet compétent, pour avoir filmé une personne dans un état de santé dégradé dû à des inflammations et à des infections cutanées, qui était allongée sur le bord de la route, tout en incitant à son transfert à l’hôpital, ce qui a mis en danger la vie du blessé, indique, mercredi, un communiqué de la province de Sidi Slimane.

Suite à la diffusion d’une vidéo sur certaines pages des réseaux sociaux montrant un individu allongé sur le bord de la route dans un état de santé dégradé dû à des inflammations et infections cutanées, les autorités locales de la province de Sidi Slimane tiennent à préciser que l’une des personnes qui était présente sur les lieux et se trouvant dans un état anormal, a filmé l’incident en utilisant son téléphone portable et a incité certaines personnes à transférer le blessé à l’hôpital en dépit de la gravité de son état de santé et sans même attendre l’arrivée de l’ambulance, mettant ainsi sa vie en danger.

Les autorités locales et sécuritaires avaient fait le constat de la présence de l’individu blessé, vivant une situation de vagabondage, hier mardi vers 19h00 sur l’avenue Bir Anzarane, près de la Maison des jeunes 11 Janvier à Sidi Slimane, ajoute la même source, notant qu’un ambulance a été dépêchée sur les lieux pour le transporter à l’hôpital.

De même source on souligne qu’il a été procédé, sur instructions du parquet compétent, à l’arrestation de l’individu en question qui a été mis à la disposition de l’enquête ouverte à ce sujet, tandis que le blessé paraissant sur la vidéo a été transféré à l’hôpital provincial de Sidi Slimane pour recevoir les soins nécessaires.

L’état de santé du blessé a toutefois nécessité son évacuation à l’hôpital Ibn Sina à Rabat pour des soins supplémentaires, poursuit-on de même source.