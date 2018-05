Sidi Slimane: Un programme riche et diversifié pour le 3-ème forum de la créativité scolaire

jeudi, 17 mai, 2018 à 17:08

Sidi Slimane – Le 3-ème forum de la créativité scolaire et du jeu d’échecs, organisé récemment à l’initiative de la direction provinciale du ministère de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique à Sidi Slimane, a été riche en activités sportives et culturelles, notamment l’organisation de la finale du tournoi provincial scolaire des échecs, avec la participation de 100 élèves.