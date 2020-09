Sidi Yahia El Gharb: Report de l’enseignement présentiel (direction provinciale)

samedi, 5 septembre, 2020 à 18:51

L’Académie régionale de l’éducation et de la formation (AREF) de Béni Mellal-Khénifra a pris une série de mesures pour la réussite de la rentrées des classes 2020-2021, en mobilisant tous les moyens et outils en faveur de la protection des apprenants et du corps pédagogique et administratif des écoles.