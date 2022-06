SIEL 2022: le ministère de la Justice lance son portail “ADALA 2”

vendredi, 3 juin, 2022 à 15:07

Rabat – Le ministère de la Justice a lancé, vendredi, son portail juridique “ADALA 2” ainsi que son nouveau site électronique, à l’occasion de l’inauguration du stand du ministère au Salon International de l’Édition et du Livre (SIEL) à Rabat.

Le lancement de ce portail, en présence du ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi, intervient dans le cadre de la stratégie de la transformation digitale du ministère et en application des dispositifs de la charte de la réforme judiciaire, notamment en ce qui concerne la modernisation de l’administration judiciaire et son ouverture sur l’usager.

Conçu et développé par la Direction des études, de la coopération et de la modernisation au ministère, le portail “ADALA 2” est une interface qui réunit les différents acteurs du système de la justice, vu la richesse de ses textes, documents et liens utiles qui facilitent l’accès à l’information juridique et judiciaire.

Il permet également la recherche des textes juridiques, de la jurisprudence, des décisions de la Cour constitutionnelle et des conventions internationales, ainsi que de toutes les ressources documentaires en la matière (études et ouvrages, revues juridiques et manuels…) et des publications récentes, parues ou à paraitre.

Dans une déclaration à la presse, M. Ouahbi a souligné que le lancement de ce portail et du nouveau site institutionnel du ministère représente un saut qualitatif pour le ministère en matière de digitalisation, ajoutant que cette démarche s’inscrit dans le cadre d’un plan à long terme visant la digitalisation de toutes les prestations destinées au citoyen.

Il a, à ce titre, assuré que la facilitation de l’accès des citoyens à la justice et l’accélération de la satisfaction de leurs exigences demeurent au centre des priorités du ministère.

Pour sa part, la directrice des études, de la coopération et de la modernisation au ministère, Samia Choukri, a précisé que le portail juridique englobe 12.000 documents répartis entre lois, décrets, dahirs, livres et publications, ajoutant que ce portail a été conçu de sorte à être constamment mis à jour et faciliter l’accès à l’information grâce à un moteur de recherche intelligent.

Les usagers pourront aussi s’abonner à la newsletter du portail pour recevoir toutes les nouveautés, a-t-elle ajouté, notant que ce portail est le début d’un projet de digitalisation de la riche bibliothèque du ministère de la Justice, à même d’accompagner le développement technologique rapide.

Le portail “ADALA 2” a été développé à l’aide des derniers moteurs de recherche rapide de renommée mondiale, qui offrent la possibilité de rechercher dans le texte intégral des documents, en choisissant une recherche rapide, ressource, thématique ou avancée (date, type, sujet…). Il offre également la possibilité de télécharger, depuis 1968, les versions électroniques des documents, en arabe ou en français.

Le ministère de la Justice a également lancé une nouvelle version de son site web officiel, dans l’objectif de répondre aux attentes des citoyens et des différents acteurs en matière de recherche d’information et d’accès aux services.