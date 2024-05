SIEL 2024 : remise du Prix du “Stand accessible et intégré” pour les personnes en situation de handicap

vendredi, 17 mai, 2024 à 17:54

Rabat – La cérémonie de remise du Prix du “Stand accessible et intégré” pour les personnes en situation de handicap s’est tenue, vendredi à Rabat, dans le cadre de la 29ème édition du Salon international de l’édition et du livre (SIEL).

Organisé chaque année par le ministère de la Solidarité, de l’Insertion Sociale et de la Famille, en partenariat avec le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, ce prix, qui est à sa 8ème édition, vise à sensibiliser les différents participants et les organisateurs à la nécessité de prendre des mesures appropriées pour assurer les accessibilités pour les personnes en situation de handicap.

À cette fin, le ministère a mis en place un jury chargé d’effectuer des visites de l’ensemble des stands, espaces et installations du SIEL en vue de sélectionner celui qui est le plus accessible aux personnes en situation de handicap.

Ainsi, le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire a remporté le Prix du stand “Accessible et Intégré” dans la catégorie des exposants, tandis que le même prix a été attribué à la Fondation marocaine du préscolaire (FMPS) dans la catégorie des éditeurs.

Dans une déclaration à la presse à cette occasion, la ministre de la Solidarité, de l’Insertion sociale et de la Famille, Awatif Hayar, a souligné l’importance que le Maroc accorde à l’accès des personnes en situation de handicap à leurs droits et équipements de manière générale, notamment l’accès au savoir. Elle a précisé que ce prix a été mis en place en vue de sensibiliser à l’importance de l’accès au savoir, en application des Hautes directives de Sa Majesté le Roi Mohammed VI qui accorde une grande importance aux personnes en situation de handicap.

La ministre a également passé en revue les efforts déployés par le gouvernement en faveur de cette catégorie, notant que son département a contribué à la promulgation du projet de décret portant sur l’octroi de la carte de personne en situation de handicap, qui lui garantit l’accès à de nombreux services sanitaires, sociaux et paramédicaux.

Le jury du prix, qui comprend des personnes en situation de handicap, a procédé à la visite et à l’évaluation de 261 stands afin de sélectionner ceux qui garantissent un accès facile pour les personnes dans les catégories exposants et éditeurs, a précisé la responsable gouvernementale.

Elle a salué les efforts déployés par le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire pour assurer l’accès et faciliter l’intégration de ces personnes, ainsi que son programme riche à l’occasion du SIEL.

Mme Hayar n’a pas manqué de féliciter la FMPS qui veille à ce que les enfants soient sensibilisés à l’importance des accessibilités pour les personnes en situation de handicap.

Cette initiative vise à conscientiser les différents acteurs du domaine de l’édition et du livre, à l’occasion de cet événement culturel annuel unique, au droit des personnes en situation de handicap d’accéder aux différents couloirs et installations du Salon et d’être en mesure de consulter les nouvelles publications.