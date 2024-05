SIEL : Mme Hayar met en avant l’importance du programme “JISR” dans l’élaboration d’une politique sociale intégrée

vendredi, 17 mai, 2024 à 21:23

Rabat – La ministre de la Solidarité, de l’Insertion sociale et de la Famille, Aawatif Hayar, a mis en avant, vendredi à Rabat, l’importance du programme gouvernemental “JISR” dans l’élaboration d’une politique sociale intégrée, dans le cadre du Chantier Royal de la protection sociale.

Lors d’une conférence axée sur le thème de la famille, organisée par son département dans le cadre de la 29e édition du SIEL, Mme Hayar a fait état du lancement de 120 centres pionniers du programme “JISR” dans l’ensemble des régions du Royaume qui offrent plusieurs prestations sociales aux bénéficiaires.

Ce programme, a-t-elle ajouté, se concentre d’abord sur la qualification des futurs mariés en matière de gestion de foyer et d’éducation des enfants afin d’éviter la délinquance, le décrochage scolaire et les enfants en situation de rue, soulignant que travailler sur la famille est de nature à lutter contre ces phénomènes sociaux et à améliorer la situation des familles.

La ministre a également souligné l’importance d’investir dans la famille pour les générations montantes afin d’assurer la stabilité sociétale et de garantir la prospérité de la société.

D’une autre part, Mme Hayar a fait savoir qu’en plus de la généralisation des centres de protection de l’enfance et ceux de prise en charge des femmes victimes de violence et des personnes âgées dans toutes les régions du Royaume, l’accent est mis sur “l’éducation parentale”, le but étant de lutter contre la violence et réduire les cas de divorce.

Le programme “JISR” comprend également des centres de jour de protection des personnes âgées, ainsi que la généralisation des crèches pour faciliter les conditions de travail des parents.

Afin de promouvoir ces prestations sociales, la ministre a rappelé l’adoption par le conseil du gouvernement du projet de décret portant réglementation de la profession des travailleurs sociaux, sur la base d’une étude qui a permis d’identifier 18 professions liées à ce domaine, faisant référence notamment à la profession d’accompagnement d’une personne en situation de handicap, d’accompagnement d’une personne âgée et d’assistance à la maternité, qui sont des “professions très importantes” qui contribuent à l’autonomisation économique de plusieurs catégories sociales, notamment les femmes.

Dans ce contexte, Mme Hayar a souligné l’importance pour la famille de la mise en œuvre des prestations sociales à travers les établissements relevant du ministère, à savoir l’Entraide nationale, l’Agence de développement social et l’Institut national de l’action sociale, et ce en droite ligne avec les objectifs du Chantier Royal de la protection sociale.

Pour sa part, le secrétaire général de l’ordre national des adouls, Youssef Ait Lhou, a mis en exergue l’importance de préserver la cohésion de la famille marocaine, mettant en avant les efforts déployés par l’Etat en vue d’assurer la stabilité aussi bien de la famille que de la société.