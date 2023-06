SIEL: Pleins feux sur la loi relative à la lutte contre les violences faites aux femmes

lundi, 5 juin, 2023 à 22:11

Rabat – Le ministère de la Solidarité, de l’Insertion sociale et de la Famille a présenté, lundi à Rabat, la synthèse d’une étude de suivi de la mise en œuvre de la loi relative à la lutte contre les violences faites aux femmes et de son décret d’application.

Cette présentation, organisée au stand du ministère au Salon International de l’Édition et du Livre (SIEL), s’est articulée autour de deux axes principaux de l’étude, à savoir, le contexte, les contenus et les efforts visant la mise en application de cette loi, ainsi que les modalités de son application judiciaire.

Selon un résumé synthétique, cette étude énumère les points forts de cette loi et de sa contribution à la réduction de la violence à l’égard des femmes, en plus d’énumérer les différentes problématiques et axes d’amélioration en relation avec son application.

Elle a été réalisée en prenant en compte plusieurs considérations dont les différentes jurisprudences de la Cour de Cassation, des tribunaux de famille et du ministère public en vue d’assurer la bonne application de la loi.

En somme, l’étude recommande une série de dispositions dont la nécessité de renforcer la capacitation financière des femmes, l’utilité d’élaborer un guide pratique pour l’application des textes législatifs et la sensibilisation à leur importance, la création de centres dédiés à la réhabilitation psychologique des victimes des violences, au cours de la procédure de jugement ou après le prononcé du verdict.

Au programme de participation du ministère au SIEL (du 01 au 11 juin) figurent notamment une série de réunions interactives et de présentations relatives essentiellement à la solidarité, à l’insertion sociale et à la famille.

Cette participation au 28e SIEL sera couronnée par la remise du Prix du stand le plus accessible aux personnes en situation de handicap.