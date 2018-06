Signature à Tunis d’un accord de jumelage entre les Instituts Supérieurs de la Magistrature du Maroc et de la Tunisie

vendredi, 8 juin, 2018 à 19:54

Tunis- Un accord de jumelage a été signé, vendredi à Tunis, entre l’Institut Supérieur de la Magistrature du Maroc et l’Institut supérieur de la magistrature de Tunis pour l’échange des études scientifiques et des programmes d’encadrement, ainsi que les expériences académiques et administratives.