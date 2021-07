Signature de deux accords de partenariat pour promouvoir les droits des personnes en situation de handicap

mercredi, 28 juillet, 2021 à 17:10

L’expert péruvien en relations internationales, Ricardo Sanchez Serra, a affirmé que sa contribution à l’ouvrage collectif intitulé “Rethinking the Sahara Dispute : History and Contemporary Perspectives”, vise à « démasquer avec des preuves le marionnettiste (Algérie) et le pantin (le Polisario) qui attentent à l’unité territoriale du Maroc ».