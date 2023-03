Signature d’un accord de coopération entre l’UM5 de Rabat et l’Université des Sciences Islamiques d’Aioun

vendredi, 3 mars, 2023 à 18:50

La visite de travail au Maroc du Commissaire européen au voisinage et à l’élargissement, Oliver Varhelyi est un révélateur de la diversité des opportunités de consolidation d’une large coopération entre le Maroc et l’Union européenne, ce qui permettra de réduire à la portion congrue l’impact de certaines manœuvres marginales sur le fond des relations Maroc-UE et ce, pour le grand intérêt des deux parties, a estimé vendredi le président du Centre Atlas pour l’analyse des indicateurs politiques et institutionnels, Mohamed Bouden.