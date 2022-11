Signature d’un accord de coopération entre la Présidence du Ministère public et le Parquet du Vietnam

lundi, 21 novembre, 2022 à 17:49

Rabat – Un accord de coopération a été signé, lundi à Rabat, entre la Présidence du Ministère public et le Parquet du Vietnam avec pour objectif de consolider la coopération judiciaire et technique bilatérale dans le domaine de la lutte contre le crime organisé et les nouvelles formes de criminalité relatives au blanchiment d’argent et à la cybercriminalité.

Cet accord, qui a été paraphé par le procureur général du Roi près la Cour de Cassation, Président du Ministère public, El Hassan Daki, et le procureur général du Parquet populaire suprême du Vietnam, Lê Minh Tri, s’inscrit dans le cadre de l’élaboration de programmes techniques d’échange d’expériences et de pratiques exemplaires et réussies entre les deux institutions, dans le but de renforcer les capacitations des membres des ministères publics des deux pays.

Dans une déclaration à la presse, M. Daki a indiqué que la signature de cet accord de coopération représente l’occasion d’encadrer le travail et la coopération judiciaire entre les deux pays, soulignant que ce partenariat s’inscrit dans le cadre de l’ouverture de l’État marocain et la justice, représentée par la Présidence du ministère public, sur son environnement international dans le cadre de l’engagement du Royaume du Maroc dans la lutte contre la criminalité en tout genre. Elle intervient également dans le cadre de l’édification des liens de coopération entre les différents pays dans le domaine de la justice au regard du développement et du caractère transfrontalier de la criminalité, a-t-il fait observer.

Pour sa part, le procureur général du Parquet populaire suprême du Vietnam a exprimé sa satisfaction d’être au Maroc et de signer cet accord qui aspire à concrétiser une coopération efficace et pratique entre les deux institutions judiciaires.

Cette rencontre a été l’occasion de présenter un aperçu de l’évolution de la justice au Maroc et de mettre en lumière l’expérience marocaine distinguée en matière d’indépendance de la justice en général et du Ministère public en particulier dans le cadre de la Constitution de 2011.