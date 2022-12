Signature d’un accord de partenariat au service de la créativité et de la culture dans les régions du Sud

lundi, 26 décembre, 2022 à 16:35

Rabat – La Ligue des écrivaines du Maroc, le Club de presse du Sahara et l’Association “A’idine” pour le développement intégré et la défense de l’intégrité territoriale du Royaume dans la région de Laâyoune-Sakia El Hamra ont signé, récemment à Rabat, un accord de coopération et de partenariat pour la promotion de la créativité, de la culture et du patrimoine hassani dans les régions du Sud du Royaume.

Selon un communiqué de la Ligue des écrivaines du Maroc, cet accord vise particulièrement la documentation d’informations et des données, la promotion médiatique du patrimoine hassani tout en investissant dans les médias et l’écriture créative et artistique dans les trois régions du Sud à même de renforcer la préservation de la mémoire nationale et d’encourager la créativité et la quête de l’excellence chez les jeunes.

Les signataires vont fédérer leurs efforts pour élaborer des feuilles de route et des plans d’action culturels d’intérêt commun, échanger des expertise dans tous les domaines y afférant, contribuer au développement du mouvement culturel au Maroc et promouvoir la chose culturelle aux niveaux local, régional et national.

Ils s’engagent également à soutenir les différentes initiatives féminines visant à mettre en avant les contributions culturelles des femmes au sein de la société et à renforcer leur présence au niveau des institutions culturelles, outre leur association au plaidoyer à caractère culturel lors des différents fora nationaux et internationaux, précise le communiqué.