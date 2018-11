Signature d’un mémorandum d’entente entre la Région de Dakhla-Oued Eddahab et une société canadienne de développement économique

jeudi, 1 novembre, 2018 à 18:54

Dakhla – Le Conseil de la région de Dakhla-Oued Eddahab et la Société de développement économique de Malartic (SDEM) ont signé, mercredi, un mémorandum d’entente portant sur le renforcement de la coopération entre les deux parties dans plusieurs secteurs.

Signé par le président du Conseil la région, Yanja Khatat, et le président de la société canadienne, Yannick Richard, ce mémorandum vise à soutenir efforts visant la promotion du développement économique au niveau de Dakhla-Oued Eddahab.

Le mémorandum, qui dure trois ans, a pour objet de définir les orientations et de préciser le cadre et les modalités de la coopération entre le conseil régional de Dakhla-Oued Edahhab et la SDEM.

En vertu de ce document, la SDEM s’engage avec son partenaire Avistra International à fournir un plan de travail pour le développement et la mise en place d’une stratégie de développement économique régional, dont la priorité sera le secteur touristique intégrant l’ensemble des secteurs de développement de la région.

En contrepartie, le Conseil de la région de Dakhla-Oued Eddahab s’engage à trouver en partie ou en totalité les budgets nécessaires au développement de la stratégie régionale et à sa mise en place et en particulier la stratégie touristique.

En outre, la SDEM et Avistra International accompagneront la société UNISHOW pour l’implantation du tourisme événementiel à Dakhla, à travers une stratégie de communication et branding, la programmation et animation, ainsi que l’implantation d’un amphithéâtre extérieur de 5.000 à 10.000 places pouvant accueillir des tournées d’artistes.

D’autre part, elles œuvreront à l’organisation d’une mission à caractère minier visant le développement du secteur minier de Dakhla et la transformation du mode d’exploitation artisanale à un mode industriel ou semi-industriel environnemental et durable.

Elles travailleront également sur le développement de l’agriculture et de l’agroalimentaire, le soutien de l’industrie touristique locale, ainsi que sur la possibilité de développement d’une entreprise de contenants pour la conservation et l’exportation des produits halieutiques.

Par ailleurs, la SDEM et Avistra International s’engagent à faire avancer et concrétiser un projet d’énergie renouvelable québécois pour l’exportation nord-sud et à travailler sur le financement de tous les projets de développement dans lesquels ils seront impliqués en collaboration avec les autorités locales.