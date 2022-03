Signature d’une convention de coopération entre la Cour de cassation et le ministère de l’Équipement et de l’Eau

mercredi, 16 mars, 2022 à 16:40

Rabat – Une convention de coopération et de partenariat dans les domaines scientifique et d’échange d’expertises a été signée, mercredi à Rabat, entre la Cour de cassation et le ministère de l’Équipement et de l’Eau.