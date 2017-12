Signature d’une convention de partenariat entre l’AREF de l’Oriental et la Mutuelle générale de l’éducation nationale au profit des contractuels

vendredi, 29 décembre, 2017 à 20:40

Oujda – L’Académie régionale de l’éducation et de la formation (AREF) de l’Oriental et la Mutuelle générale de l’éducation nationale ont signé, vendredi à Oujda, une convention de partenariat devant permettre aux agents administratifs et enseignants contractuels de l’Académie de bénéficier des services de la Mutuelle.