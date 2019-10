Signature d’une convention de partenariat scientifique entre le groupe ODM et l’UM6SS

vendredi, 18 octobre, 2019 à 15:33

Rabat-Le groupe Oncologie et Diagnostic du Maroc (ODM) et l’Université Mohammed VI des sciences de la santé (UM6SS) ont signé, vendredi, une convention de partenariat scientifique, portant sur la collaboration entre les deux parties dans le domaine de la cancérologie au Maroc.

Cette collaboration concerne notamment la formation continue, la recherche et développement ainsi que d’autres projets d’intérêt commun, indique le groupe ODM dans un communiqué.

En vertu de cet accord, le groupe ODM continue sa stratégie de développement médical et scientifique au service des patients marocains et ouvre les portes de ses centres aux étudiants de l’Université dans le cadre de programmes d’immersion structurés et gérés par les différentes facultés de l’UM6SS, qui auront également accès à différents spécialistes exerçant au sein du groupe dans le cadre de leur apprentissage médical, selon la même source.

Quant à elle, l’UM6SS offrira aux professionnels de la santé du groupe ODM la possibilité de bénéficier de différentes formations et séminaires dans le cadre du développement continu du personnel médical et paramédical du groupe, explique-t-on.

“ODM remercie le Pr. Nejjari et les responsables de l’UM6SS pour ce partenariat unique. Nous sommes tous enthousiastes quant aux perspectives qu’il ouvre aussi bien aux étudiants de l’UM6SS qu’aux équipes du groupe. Au bout du compte, c’est le patient qui bénéficiera réellement d’une telle collaboration”, a souligné le président directeur-général du groupe ODM, Mohamed El Mandjra, cité dans le communiqué.

Cette collaboration vient consolider la stratégie du groupe ODM visant à développer les partenariats scientifiques avec différentes institutions nationales et internationales, ajoute-t-on de même source.

L’UM6SS a été créée en 2014 dans le but de doter le Maroc d’une université de référence internationale et ce, en partenariat avec le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de la Formation des cadres, le ministère de la Santé et les autres établissements de l’État dans le domaine de la santé et de l’enseignement.

Créé en septembre 2014, le groupe ODM est une plate-forme de santé spécialisée en oncologie et imagerie diagnostique qui vise à servir les citoyens à travers tout le Maroc, structure une offre médicale qui répond aux attentes des patients et des médecins en apportant des solutions technologiques et cliniques et en encourageant une dynamique d’excellence médicale. Il a à son actif un partenariat exclusif avec le Centre Léon Bérard (CLB) à Lyon.