Signature d’une convention pour la réhabilitation du site de l’ancien monastère Toumliline (Communiqué)

vendredi, 1 avril, 2022 à 19:09

Rabat – Le Département des eaux et forêts et la Fondation mémoires pour l’avenir (FMA) ont signé, vendredi, une convention de partenariat pour la réhabilitation et la valorisation du site de l’ancien monastère Toumliline, situé au niveau du parc national d’Ifrane.