Signature à Rabat d’un accord de coopération entre l’IRCAM et la DGPC

mercredi, 13 avril, 2022 à 21:35

Le décrochage scolaire constitue un vrai défi pour le système éducatif en raison de ses répercussions négatives sur les élèves décrocheurs et son coût social et économique pour le pays, a déploré mardi, le ministre de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, Chakib Benmoussa.