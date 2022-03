Signature à Rabat d’un mémorandum d’accord entre le CSPJ et la Cour Suprême d’Autriche

lundi, 21 mars, 2022 à 20:44

Rabat – Un mémorandum d’accord a été signé, lundi à Rabat, entre le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire (CSPJ) et la Cour suprême d’Autriche en vue de promouvoir la coopération et l’échange d’expertises et de visites ainsi que la tenue d’activités conjointes dans les domaines liés aux affaires judiciaires et juridiques dans les deux pays.