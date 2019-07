Signature à Rabat d’un projet relatif à la réintégration des jeunes détenus et à la lutte contre la violence

Rabat – Un projet relatif à la réintégration des jeunes détenus et à la lutte contre la violence a été signé mercredi à Rabat par la Délégation Générale à l’Administration Pénitentiaire et à la Réinsertion (DGAPR), l’Ambassade du Japon au Maroc et le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD).