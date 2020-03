Siham Miami: L’œil de biche vigilant qui veille sur la sécurité de nos frontières

mercredi, 4 mars, 2020 à 14:51

– Par Zineb JANATI-

Agadir – Vêtue d’un uniforme qui épouse parfaitement sa taille, chapeau sur la tête et cheveux attachés, l’inspecteur de police Siham Miami, se dirige à pas sûrs et déterminés, vers le portail d’entrée de l’aéroport Agadir-Al Massira.

Tout comme n’importe quel utilisateur de cette infrastructure aéroportuaire, la jeune femme de 29 ans glisse son sac vers le scanner et rentre par la portique de détection. Une fois ce rituel de fouille terminé, elle ne manque pas de remercier “ses collègues” tout en leur souhaitant bon courage.

Pour cette période matinale, Siham sera chargée par la vérification des documents, “étape primordiale qui permet de s’assurer de leur authenticité et connaître l’identité de toute personne qui franchit le territoire national”, affirme-t-elle.

Sourire sur la bouche, l’inspecteur de police interroge les voyageurs, chacun dans sa propre langue: d’où viennent-ils, parfois même si leur vol s’est déroulé en de bonnes conditions, et procèdent par la suite aux examens techniques des titres identitaires litigieux, notamment la carte nationale, le passeport et le visa, outre les billets de banque, et ce afin de vérifier leur authenticité et, le cas contraire, déterminer le type de faux entre falsification et contrefaçon.

En cas de doute, même minime sur l’originalité des documents du voyageur, explique inspecteur Miami, ce dernier est transféré à un autre service pour davantage d’examens comparatifs des écritures et des signatures. L’objectif étant de s’assurer des identités de personnes sans pour autant nuire au déroulement de l’opération de vérification des données des autres prévenus.

Les mesures de contrôle aux frontières, sont aussi d’ordre sanitaire et ont été renforcées notamment pour les voyageurs en provenance des pays affectés par le Coronavirus. Lors d’un cas suspecté, la personne sera prise en charge par une structure hospitalière désignée par le ministère de la Santé à cet effet, détaille la jeune femme.

Avant d’entamer son shift d’après-midi au niveau du point de sécurité et de fouille des passagers et des bagages de soute, Siham se dirige vers la buvette pour prendre sa pause-déjeuner et discuter un peu avec ses collègues.

Fin de la pause déjeuner, on retrouve Siham assise en face d’un appareil de contrôle radioscopique montrant le bagage d’un passager, elle inspecte minutieusement l’image tout en zoomant pour essayer de détecter la nature des affaires. Comme certains objets demeurent flous et du moment qu’on ne badine pas avec la sécurité dans nos aéroports, la jeune femme met des gants blancs et procède à une fouille manuelle.

“Le contrôle du bagage est réalisé par des appareils à Rayons X perfectionnés, poursuit Mme Miami, pour empêcher tout transfert d’un objet interdit ou suspect en bagage, notamment, les drogues, les explosifs, les munitions, les liquides inflammables, les produits corrosifs, les substances chimiques ainsi que les articles neutralisants ou incapacitants.

“Siham Miami est l’un des meilleurs éléments de la DGSN, qui ont fait preuve de sérieux, de dévouement et de respect des ses collègues et supérieurs, témoigne le commissaire de police principal Fettah Abdelhak, chef du commissariat spécial du port aérien d’Agadir-Al Massira.

Mme Miami est une jeune policière ambitieuse, qui veille à développer en permanence son savoir et savoir-faire. En plus d’être titulaire d’une licence en sciences de la vie et de la terre, elle est en cours de préparation d’une autre licence en droit et ne cesse de prendre part aux formations continues organisées par la DGSN, note le responsable.

Il a fait remarquer dans ce cadre, que l’inspecteur de police avait pris part en 2015 et 2019 aux anniversaires de la DGSN, ainsi qu’aux dernières journées portes ouvertes de la direction tenues en octobre à Tanger.

A la fin de sa journée de travail, Siham Miami essaye de trouver un temps pour sa famille et surtout ses activités physiquement exigeantes. En effet, Siham est une grande sportive et détient la ceinture noire premier DAN en Aïkido et ancienne pratiquante du “Shorinji kempo”.

En commémoration du 8 mars, Miami a mis en exergue les réalisations tous azimuts de la femme marocaine en général et de la femme-policière en particulier, ainsi que son rôle dans le processus de développement.

“Faire partie de la division des frontières à l’aéroport d’Agadir Al Massira témoigne de mon amour inconditionnel pour ma patrie et ma volonté de faire mon possible pour la protéger contre toute personne nuisible”, affirme-t-elle avec fierté.