Singapour : Le Maroc décroche trois médailles lors du Salon international des inventions ASIANINVENT

samedi, 16 mai, 2020 à 19:29

Rabat – Le Maroc a décroché, à travers l’École marocaine des sciences de l’ingénieur (EMSI), trois médailles lors du Salon international des inventions (ASIANINVENT), tenu à distance jeudi à Singapour.

Dans cette crise difficile de la pandémie de coronavirus et malgré les mesures de confinement qui ont été décidées mondialement, le Maroc a pu exceller à nouveau à travers l’EMSI, et décroche trois médailles lors du Salon international des inventions ASIANINVENT, tenu à distance le 14 mai à Singapour, indique l’EMSI dans un communiqué.

“Nos Laboratoires de recherche ont pu effectuer un travail colossal malgré ces moments difficiles que connait le Maroc et le monde entier, pour être à l’heure et mettre notre compétence en matière de la recherche scientifique pour contribuer à l’essor de l’invention et de l’innovation au Maroc et aspire à continuer à représenter honorablement le Royaume dans de prestigieux événements internationaux”, a souligné le président du Groupe EMSI, Kamal Daissaoui, cité dans le communiqué.

Les résultats du jury du principal salon d’innovation en Asie, qui ont honoré le Maroc, ont été validés par l’European Academy of Sciences, selon la même source.

Le Maroc, représenté par ses laboratoires de recherche, de développement et d’innovation “SMARTiLAB” et “LPRI” de l’EMSI, a été primé pour les inventions “A smart micro wind System For an Auxiliary Electrical Energy Production”, “Micro Hydro- Aeolian Production for A Position Energy building” et “An intelligent, Efficient and digit hospital Management Ecosystem”, précise le communiqué.

L’invention “Micro Hydro – Aeolian Production for A Position Energy building”, qui a été primée par une médaille d’or, est une solution de source d’énergie électrique au niveau des autoroutes ou autres, à travers l’introduction d’un système fusionnant deux types d’éoliennes et permettant la transformation et l’exploitation de l’énergie du courant d’air, explique-t-on.

L’innovation “An intelligent, Efficient and digit hospital Management Ecosystem”, qui a été récompensée par une médaille d’argent lors de ce concours, a pour objectif de donner une solution de source auxiliaire d’énergie électrique positive au sein des bâtiments à travers l’introduction d’un système hybride composé de trois blocs permettant la collecte, la transformation et l’exploitation d’une énergie hydraulique ou éolienne, ajoute le communiqué.

Quant au projet “A smart micro wind System For an Auxiliary Electrical Energy Production”, qui s’est vu décerner une médaille de bronze, est une invention concernant un écosystème de gestion hospitalière intelligente pour un patient en situation critique, fait-on savoir, notant que la solution proposée assure le suivi du patient à travers la création d’un dossier médical numérique efficace et sécurisé qui favorise les échanges, l’archivage et les synthèses médicales pour un meilleur suivi et une prise de décision en temps réel d’un patient par son médecin.

Cette intervention contribue d’une manière significative à l’amélioration de la sécurité des patients et de la qualité des soins tout en augmentant l’efficacité et en améliorant le fonctionnement quotidien d’un médecin ou d’un établissement de santé, poursuit le communiqué.

L’EMSI rappelle avoir récolté 67 distinctions lors des grandes compétitions à l’échelle nationale et internationale.

Considéré comme le salon principal asiatique, l’ASIANINVENT des inventions et des innovations technologiques a reçu cette année l’appui de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, de la Fédération internationale des associations d’inventeurs et bien d’autres fédérations internationales des inventions.