Sit-in sur le chantier du barrage Toudgha: Les autorités provinciales seront contraintes de recourir à la force publique pour garantir la poursuite des travaux

mardi, 9 janvier, 2018 à 18:25

Rabat- Les autorités de la province de Tinghir ont indiqué mardi qu’elles seront contraintes de recourir à la force publique, dans le cadre de la loi et en coordination totale avec le parquet, en vue de garantir la poursuite de la construction du barrage Toudgha, où un groupe de personnes observe un sit-in.

La préfecture de la province de Tinghir relève dans un communiqué que “cette mesure intervient suite au sit-in qu’observe un groupe d’individus sur le chantier du barrage Toudgha, dans la province de Tinghir, qui entrave l’exécution des travaux depuis le 15 novembre dernier, en dépit du dialogue ouvert par les autorités territoriales avec l’ensemble des parties dont les élus, les organisations de la société civile et les représentants des protestataires, et à l’issue duquel un accord a été conclu et consigné dans un PV daté du 23 décembre dernier”.

Toutefois, ajoute le communiqué, certains de ces individus ont rejeté tous les canaux de dialogue et persistent à entraver injustement les travaux du barrage Toudgha, qui se veut pourtant une revendication de l’ensemble de la province compte tenu de la sécheresse et du besoin en eau que connaissent plusieurs régions et le rôle de ce projet dans la prévention des inondations.

Et de conclure que “face à cette situation, les autorités provinciales seront contraintes de recourir à la force publique dans le cadre de la loi et en coordination totale avec le parquet, en vue de garantir la poursuite des travaux de ce projet stratégique et important au service de l’intérêt général”.