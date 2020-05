La situation épidémiologique dans la région de l’Oriental est stable et sous contrôle (responsable)

mercredi, 27 mai, 2020 à 17:08

Oujda – La situation épidémiologique liée au nouveau coronavirus (Covid-19) est stable et sous contrôle au niveau de la région de l’Oriental qui ne compte qu’un seul cas infecté encore sous traitement, a affirmé, mercredi, le Directeur régional de la Santé, Abdelmalek Koualla.

La situation épidémiologique dans la région est stable depuis des semaines à la faveur de la conjugaison des efforts de l’ensemble des parties prenantes et d’une mobilisation tous azimuts, a-t-il souligné dans une déclaration à la MAP.

Il a indiqué dans ce sens que depuis le déclenchement de cette pandémie, la région a cumulé un total de 186 cas confirmés de contamination dont 177 ont guéri après avoir bénéficié des soins et du suivi nécessaires, alors que huit patients sont décédés.

M. Koualla a également fait savoir que l’unique cas actif qui reste dans la région, plus précisément à l’hôpital provincial El Hassani de Nador, se porte bien et le staff médical est dans l’attente des analyses de laboratoire pour s’assurer de son rétablissement total.

Selon lui, la région a mené dans le cadre des efforts visant à interrompre la chaîne de transmission du coronavirus une série d’actions de sensibilisation et de prévention et ce, avec la contribution et l’intervention de plusieurs parties, dont le corps médical, civil et militaire, les autorités locales, les services sécuritaires, les conseils élus et les médias.

Cet élan de mobilisation a permis jusqu’à présent de stabiliser le nombre de cas d’infection et de maintenir la situation épidémiologique sous contrôle, s’est-il réjoui, faisant savoir que ce résultat satisfaisant favorise le passage à d’autres étapes de gestion de la pandémie.

Il a par ailleurs mis l’accent sur les efforts déployés par l’Etat, plus particulièrement par le ministère de la Santé à travers l’octroi au profit des différents hôpitaux de la région des équipements nécessaires pour le dépistage et le traitement des cas infectés, à savoir les lits médicaux, les appareils respiratoires, les kits de dépistage et bien d’autres équipements.

Le ministère, a encore ajouté M. Koualla, a procédé aussi à la création de deux laboratoires de dépistage, dont le premier au niveau du Centre hospitalier universitaire (CHU) Mohammed VI à Oujda et le second, qui a vu le jour récemment, au niveau de l’hôpital El Hassani de Nador, permettant ainsi d’effectuer un nombre important d’analyses de laboratoire et de renforcer le dépistage et le diagnostic précoce de la maladie.

De même, il a été procédé à la mise à disposition des staffs médicaux ainsi que des parties et services qui les accompagnent, des lots d’équipements de protection, en sus des médicaments nécessaires pour le traitement des patients ayant contracté la Covid-19.

A rappeler que les autorités locales et les forces publiques dans la région de la Oriental veillent scrupuleusement au respect des mesures préventives et des dispositions relatives à l’état d’urgence sanitaire pour endiguer la propagation du nouveau coronavirus.

Ils sont à pied d’œuvre depuis l’entrée en vigueur de l’état d’urgence pour préserver la sécurité et la santé des citoyens dans cette situation exceptionnelle que traverse le Royaume, à l’instar des autres pays du monde.

Aussi, des campagnes de sensibilisation ont été menées pour expliquer aux habitants la gravité de la pandémie et les précautions et consignes à suivre en termes d’hygiène et de propreté, ainsi que l’importance de l’état d’urgence qui s’inscrit dans un esprit de responsabilité et de solidarité nationale.

Ces multiples actions et initiatives de sensibilisation ont permis de renforcer davantage la prise de conscience des exigences de l’étape actuelle et de l’impératif de la collaboration de la population pour maintenir la situation sous contrôle, et partant contrer ce virus avec le moins de dégâts.

Faisant preuve d’une grande maturité, les habitants de la région ont interagi positivement et adhéré rapidement et pleinement aux mesures préventives et restrictives, et aux règles de confinement.

Par ailleurs, des opérations de désinfection et de stérilisation ont concerné les villes de la préfecture et des provinces relevant de la région.

Ces opérations, menées dans le cadre de la mobilisation générale pour la lutte contre le coronavirus conformément aux Hautes orientations de SM le Roi Mohammed VI, visent la désinfection et la stérilisation des différentes administrations, établissements et espaces publics qui connaissent une affluence quotidienne des citoyens, notamment les hôpitaux et autres lieux publics.