Skhirat: Signature d’un accord tripartite pour la protection des enfants en contact avec la loi

lundi, 19 juin, 2023 à 22:03

Skhirat – Un accord tripartite a été signé, lundi, à Skhirat, entre la Présidence du parquet, le ministère de la Jeunesse, de la culture et de la communication et le ministère de la Solidarité, de l’Insertion sociale et de la Famille, visant à renforcer la protection des enfants en contact avec la loi.