Skhirat-Témara: 29 projets réalisés dans le cadre du 4ème programme de l’INDH entre 2019 et 2020

mardi, 18 mai, 2021 à 22:09

Témara – Un total de 29 projets d’un coût global de plus de 9,5 millions de dirhams ont été réalisés entre 2019 et 2020 au niveau de la préfecture de Skhirat-Témara, dans le cadre du programme d’appui au développement humain des générations montantes de l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH).

Les 49 projets programmés et achevés au cours de cette période concernent le programme de lutte contre le déficit en infrastructures et services sociaux de base, relèvent les données de la préfecture présentées lors d’une rencontre de communication tenue mardi à l’occasion du 16e anniversaire de l’INDH, célébré cette année sous le thème “Covid-19 et éducation: bilan et perspectives pour préserver les acquis”.

Dans le cadre du programme d’accompagnement des personnes en situation de précarité pour la même période, 13 projets ont été achevés, avec une enveloppe financière de plus de 9 mdh, dont une contribution de l’INDH de 8,7 mdh. Quant au programme d’amélioration des revenus et d’inclusion économique des jeunes, une plateforme régionale des jeunes a été réalisée pour plus de 22 MDH, dont une contribution de l’INDH de plus de 11MDH.

Les mêmes données ont indiqué que les interventions de l’INDH se sont basées sur les résultats des diagnostics provinciaux visant à réduire les disparités spatiales et sociales en soutenant les infrastructures et les services sociaux de base au profit des enfants, des jeunes et des femmes pour faciliter leur accès à l’environnement socio-éducatif et socioprofessionnel, outre l’amélioration de la situation du préscolaire dans le monde rural et le renforcement des capacités des centres d’accueil des personnes en situation de vulnérabilité.

Dans une déclaration à la MAP, le chef de division de l’action sociale à Skhirat-Temara, Redouane El Jadidi, a indiqué que cette réunion se veut l’occasion de présenter les résultats des projets les plus importants réalisés au niveau de la préfecture entre les années 2019-2020, soulignant que la troisième phase de l’initiative consacrera ses projets au développement, à la création de richesses et à la croissance économique.

De son côté, la présidente de la coopérative “Youm b youm” à Ain Aouda, Fatima Zahraa Karimi, a exprimé, dans une déclaration similaire, sa gratitude pour cette initiative qui l’a aidée en tant que jeune femme et a soutenu de nombreux jeunes à tracer leur avenir.

Pour sa part, Yassin Mazoute, président de la coopérative de tri des ordures ménagères à Rabat, a considéré l’INDH comme un levier pour les aspirations des jeunes, dans la mesure où elle a apporté beaucoup d’aide aux associations “dont notre l’association, qui emploie aujourd’hui 151 personnes travaillant dans des conditions légales “, se félicitant de voir l’association devenir une source de revenus stable pour ses membres.