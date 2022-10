Skhirate-Témara: plus de 700 bénéficiaires d’une caravane médicale multidisciplinaire

samedi, 1 octobre, 2022 à 21:24

Commune Sebbah (Préfecture Skhirate-Témara) – Plus de 700 femmes et leurs enfants issus de la commune de Sebbah relevant de la préfecture de Skhirate-Témara ont bénéficié, samedi, d’une caravane médicale multidisciplinaire organisée à l’initiative de l’Association marocaine des mamans solidaires (AMMS).

Menée dans le cadre de la convention conclue entre l’AMMS, d’une part, et l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH), la préfecture de Skhirate-Témara et la délégation du ministère de la Santé et de la Protection sociale, d’autre part, cette caravane vise à améliorer l’accès des femmes et des enfants à des soins spécialisés.

Il s’agit notamment du dépistage précoce des cancers du sein et du col de l’utérus, des carences nutritionnelles, des anémies, du diabète, de l’hypertension artérielle et du traitement des infections, ainsi que de la prise en charge complète de certaines opérations chirurgicales des enfants.

Cette caravane est la cinquième du genre organisée dans le cadre d’un programme médical volontaire ciblant sept communes rurales de la préfecture de Skhirate-Témara, notamment les femmes et les enfants qui ont bénéficié d’interventions chirurgicales, a indiqué Naoual Reguig, représentante de la Division de l’action sociale à la préfecture.

Dans une déclaration à “M24”, la chaîne d’information en continu de la MAP, Mme Reguig a souligné que ces caravanes se distinguent par le “suivi” médical des bénéficiaires, expliquant que les enfants et les femmes diagnostiqués avec des maladies chroniques bénéficient de consultations et d’analyses médicales qui peuvent parfois conduire à des interventions chirurgicales spécifiques.

De son côté, la présidente de l’AMMS, Hafsa Chaoui, a indiqué que cette caravane médicale s’inscrit dans la continuité du programme amorcé en 2021 et qui cible les femmes et les enfants des zones rurales relevant de la préfecture de Skhirate-Témara, ajoutant que l’association s’attache à assurer certaines spécialités vitales liées à la santé des femmes et des enfants, en plus d’un suivi des cas diagnostiqués avec des maladies chroniques en les orientant vers des centres médicaux publics et privés.

Il s’agit de la cinquième étape d’un programme médical volontaire de sept caravanes qui ont sillonné les communes de Mers Elkhir, Sidi Yahya Zaër, Douar el Mkhalif, Oum Azza et El Menzah, encadrées par des médecins spécialisés, a-t-elle précisé, notant que l’association et ses partenaires ont pris en charge nombre d’opérations chirurgicales au profit de 27 enfants, dont des opérations très délicates.

Selon Mme Chaoui, cette caravane se rendra dans les prochaines étapes dans les communes de Aïn Atiq et Skhirate, dans le but d’atteindre le plus grand nombre possible des personnes cibles.

De leur côté, plusieurs femmes bénéficiaires ont salué ce genre d’initiatives qui rapprochent les services et soins médicaux de la population du monde rural, qui trouvent des difficultés à se rendre aux centres de santé dans les grandes villes.

A rappeler que ces caravanes médicales volontaires s’inscrivent dans le cadre de la mise en oeuvre de la 3ème phase du programme 4 de l’INDH relatif à l’Impulsion du capital humain des générations montantes.