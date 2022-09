Smile Train appelle à la collaboration pour promouvoir le traitement des fentes labiales en Afrique francophone

lundi, 5 septembre, 2022 à 12:05

Rabat – Smile Train, la plus grande organisation mondiale de prise en charge des fentes labiales et palatines, a appelé, lundi à Rabat, à plus de collaboration accrue pour améliorer la qualité des soins dans les pays francophones d’Afrique.