SNA-2020 : Présentation à Marrakech des résultats de l’étude du Plan stratégique de développement de la filière bijouterie-joaillerie

vendredi, 24 janvier, 2020 à 10:13

Marrakech – Une rencontre thématique portant sur les résultats de l’étude menée pour l’élaboration du Plan stratégique de développement de la filière bijouterie-joaillerie au Maroc a été organisée jeudi à Marrakech.

Tenue dans le cadre de la sixième Semaine nationale de l’artisanat (SNA-2020), qui se tient du 12 au 26 janvier dans la cité ocre, cette rencontre a été l’occasion d’exposer les grandes lignes de cette Stratégie qui s’articule autour de trois axes principaux, à savoir le cadre de référence, la vision stratégique et le projet du contrat-programme.

Cette Stratégie vient mettre en place un plan d’action stratégique pour que la filière bijouterie-joaillerie au Maroc puisse être compétitive, créatrice de valeur ajoutée économique et sociale, répondant aux besoins du marché local et à même d’adresser des marchés à l’export.

Ainsi, un diagnostic interne du secteur et une étude du marché international s’avèrent nécessaires pour pouvoir mettre l’accent sur les points de force et les faiblesses de la filière bijouterie-joaillerie au Maroc et procéder à l’élaboration d’une feuille de route et d’un projet contrat-programme.

Cette rencontre a été également l’occasion de sensibiliser les différents intervenants de la filière à l’importance de la convergence des efforts dans le cadre de ce contrat-programme.

S’exprimant à cette occasion, le directeur de la préservation du patrimoine, de l’innovation et de la promotion du Secrétariat d’Etat chargé de l’Artisanat et de l’Economie Sociale, Abdeljalil Errajraji a fait savoir que la filière bijouterie-joaillerie constitue une composante essentielle du tissu économique au Maroc, en offrant des chances d’emploi à plus de 8.000 artisans et en contribuant avec un chiffre d’affaire de 1.590 millions de dirhams, soit 2,2% du chiffre d’affaire de l’artisanat traditionnel productif et artistique.

Dans ce sens, le ministère de tutelle a mis en œuvre un ensemble de programmes pour innover les produits et relever les défis relatifs aux développement technologiques ainsi que les transformations du marché international, a-t-il expliqué.

Cette rencontre a connu la participation des différents acteurs de la filière dont notamment les administrations et les institutions nationales concernées, les professionnels, ainsi que des experts en design.

Organisée à l’initiative du ministère du Tourisme, de l’Artisanat, du Transport aérien et de l’Économie sociale, à travers la Maison de l’artisan, la SNA-2020 vise à construire une image de marque de l’artisanat marocain, faire de cet événement un espace de rencontres incontournable pour les artisans qui souhaitent mettre en valeur leurs créations, s’informer de l’évolution des tendances et trouver de nouveaux débouchés, ainsi qu’aider à la commercialisation du produit tout en préservant et améliorant les revenus des artisans.

Aménagé sur une superficie de 50.000m2, ce salon accueille environ 1.200 exposants, issus des 12 régions du Maroc, artisans individuels, coopératives et entreprises d’artisanat, représentant tous les métiers et les arts de l’artisanat marocain.

La 6ème Semaine nationale de l’artisanat est marquée par l’aménagement d’un stand spécial dédié à la préservation des métiers menacés de disparition, le prolongement de la période d’exposition d’une à deux semaines et par la participation de plusieurs pays amis en tant qu’invités d’honneur : La Tunisie, la Mauritanie, le Chili, l’Indonésie et l’Inde.