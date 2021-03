La société civile un partenaire indéniable pour l’ancrage des valeurs de sécurité routière (responsable)

samedi, 13 mars, 2021 à 14:43

Rabat – Les composantes de la société civile constituent un partenaire indéniable pour l’ancrage des valeurs de sécurité routière au Maroc, a indiqué samedi à Rabat, le directeur de l’Agence nationale de la sécurité routière (NARSA), Benacer Boulaajoul.

Intervenant à l’occasion d’une rencontre communicationnelle, organisée à l’initiative de la NARSA à l’occasion de la Journée nationale de la société civile (13 mars), M. Boulaajoul a mis en exergue l’importance des associations de la société civile pour l’ancrage des valeurs de la sécurité routière.

“La société civile constitue un partenaire indispensable pour la NARSA en matière de prévention contre les accidents de la route”, a-t-il affirmé.

“La loi 103.14 portant création de l’agence nationale de sécurité routière, stipule dans son article 4 que le conseil d’administration de la NARSA devra se composer, entre autres, d’un représentant des associations de la société civile concernées par la sécurité routière”, a indiqué le responsable, précisant que la société civile participe pleinement à la prise de décisions de l’agence.

M. Boulaajoul n’a pas manqué de mettre en lumière le rôle notoire de la société civile marocaine dans les actions de sensibilisation des usagers de la route et de l’ancrage de valeurs de sécurité routière chez les citoyens, appelant à développer davantage “la famille associative” œuvrant dans le domaine de la sécurité routière.

De même, il a souligné l’importance des évolutions numériques et du progrès technologique pour la promotion de l’éducation à la sécurité routières, invitant les associations à investir en matière de digital pour toucher une plus grande tranche de la population, notamment les jeunes.

Les ateliers locaux et régionaux de formation et de sensibilisation demeurent un moyen efficace pour consolider les principes de sécurité routière dans toutes les régions du Royaume, a-t-il estimé, poursuivant que les associations sont à même d’œuvrer auprès des citoyens et d’organiser des activités locales dans le domaine.

Le directeur de l’agence s’est, en outre, félicité du lancement officiel de l’opération de délivrance des certificats scolaires de sécurité routière au profit des collégiens de troisième année, permettant ainsi de couronner l’apprentissage des règles de sécurité routière et des comportements à adopter dans diverses situations, saluant l’intégration des concepts et des règles de la sécurité routière dans le cursus scolaire, dès le primaire, aussi bien dans les programmes scolaires et dans les activités de la vie scolaire.

Enfin, M. Boulaajoul a rappelé les accords de partenariat et de coopération signés entre l’Agence et les académies régionales d’éducation et de formation concernant l’activation de clubs d’éducation à la sécurité routière, dans le but de faire de l’éducation à la sécurité routière une activité structurée au sein des établissements d’enseignement, selon une perception unifiée, à travers des ateliers théoriques, pratiques et numériques.

Pour sa part, le représentant du ministère d’Etat chargé des droits de l’Homme et des relations avec le parlement, Houcine Firdaws a salué l’approche participative de la NARSA intégrant l’ensemble des parties prenantes dans sa lutte contre les accidents de la route.

La réussite d’une politique publique dépend intimement de son impact sur le citoyen, a-t-il souligné, mettant en avant l’importance d’intégrer la société civile dans les décisions publiques.

De leurs côtés, les membres des associations œuvrant dans le domaine de la sécurité routière, se sont félicité de la tenue de cette rencontre d’envergure, organisée dans le cadre du partenariat de la NARSA avec la société civile.

Les composantes de la société civile ont exprimé leur volonté de développer davantage la coopération avec l’agence en faveur de cette noble cause, appelant les citoyens à prendre conscience de l’importance de la sécurité routière et de participer aux diverses activités de sensibilisation et de communication organisées dans ce sens.

Célébrée chaque année depuis 2015, en vertu de l’arrêté royal du 23 mai 2014, et après un débat national marqué par la participation de plus de 10.000 ONGs et des organisations internationales, la Journée nationale de la société civile offre l’opportunité de s’arrêter sur les acquis réalisés au Maroc par les associations qui s’investissent, aux côtés de la communauté, pour améliorer leur cadre de vie et appuyer les engagements du gouvernement en faveur du développement humain.

La société civile constitue un acteur principal dans le développement du Maroc et la Constitution de 2011 lui a réservé une place très importante en la considérant, en plus de son rôle consultatif, comme facteur effectif dans la prise de décisions liées au développement du pays.