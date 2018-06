Soirée caritative ramadanesque pour la collecte de fonds dédiés au projet “zoothérapie”, mercredi prochain à Rabat

samedi, 2 juin, 2018 à 14:50

Rabat – L’Institut supérieur des métiers de l’audiovisuel et cinéma (ISMAC) et l’Association des amis de l’hôpital d’enfants de Rabat organisent, mercredi prochain dans la capitale, une soirée caritative ramadanesque pour la collecte de fonds, qui seront dédiés au projet “zoothérapie”, le premier du genre au Maroc et dans le monde arabe.