La SOREC lance “Alf Morakab” pour accompagner les éleveurs et propriétaires de chevaux

lundi, 13 juin, 2022 à 16:14

Casablanca – La Société Royale d’Encouragement du Cheval (SOREC) a annoncé le lancement du programme “ALF MORAKAB” pour la promotion des aliments composés fabriqués au Maroc.

Cette initiative de la SOREC au profit des éleveurs et propriétaires marocains répond aux orientations du ministère de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, indique un communiqué de la SOREC.

Ce programme a pour objectif de soutenir les éleveurs inscrits à la SOREC et de leur permettre de poursuivre leurs activités en sauvegardant le cheptel équin de haute valeur génétique, compte tenu de la situation difficile causée par la sécheresse, fait remarquer la même source.

Suite à l’appel à manifestation d’intérêt lancé par la SOREC auprès des fabricants locaux, éleveurs et propriétaires pourront désormais choisir le fournisseur et la gamme d’aliment à leur convenance et bénéficier d’une aide forfaitaire de 1,5 DH TTC par kilogramme.

La SOREC a également mis en place la plateforme alf-morakab.sorec.ma dédiée à l’ensemble des intervenants pour gérer toutes les étapes du processus d’achat.

Les bénéficiaires peuvent faire leurs demandes via trois circuits: En accédant directement à l’application alf-morakab.sorec.ma, en appelant le numéro 05 37 27 11 44 pour une assistance téléphonique ou en se déplaçant aux haras nationaux ou les hippodromes du Royaume.

La SOREC a mobilisé ses équipes de façon à faciliter aux éleveurs et propriétaires l’ensemble du processus et en les accompagnant à chaque étape, souligne le communiqué.

Dans le cadre de la stratégie de développement de la filière équine marocaine, et sous tutelle du Ministère de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, la SOREC accompagne les éleveurs à travers un dispositif complet de mesures, à savoir, le soutien financier, la mise à disposition de semences et la formation et conseil, afin que cette filière soit un puissant levier socio-économique notamment dans le milieu rural, conclut la SOREC.

Créée en 2003, la SOREC met en œuvre la Stratégie Nationale de la Filière Equine, laquelle a pour objectifs de faire du Maroc un véritable pays du cheval et de la filière équine un moteur de développement économique, social et culturel.