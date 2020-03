Souad Talsi, quand l’engagement au service de la diaspora se conjugue au féminin

jeudi, 5 mars, 2020 à 14:17

-Par Nabila Zourara-

Londres – Souad Talsi est fondatrice du Centre Al-Hassaniya pour les femmes marocaines, la seule et plus ancienne organisation caritative au profit des migrantes marocaines au Royaume-Uni, reconnue par l’ONU pour l’excellence de son action sociale et son engagement.

Native d’Oujda, cette militante aguerrie est arrivée au Royaume Uni en 1974 en compagnie de sa mère et ses deux frères pour s’y installer.

A la force de son caractère s’ajoute une inspiration qu’elle a puisée du syndicalisme de son père. Elle s’est ainsi dédiée dès son jeune âge à la défense de la justice sociale et à combattre les inégalités sociales homme/femme.

Elle commence donc à tracer son parcours petit à petit, d’abord en s’impliquant dans le travail de son père, un fervent défenseur des droits des travailleurs marocains, pour devenir à 16 ans à peine, traductrice des documents administratifs d’immigrés marocains à titre bénévole au sein du Citizen Advice bureau, une ONG d’aide juridique.

Ce travail passionnant lui tenait à cœur, mais elle savait que cela n’était pas suffisant. Au fond d’elle, elle cherchait toujours une mission beaucoup plus influente où elle pouvait défendre la justice sociale. Naturellement, elle opte pour des études en droit privé “non pas pour devenir avocate, ouvrir un cabinet et gagner de l’argent, mais pour pouvoir venir en aide aux communautés vulnérables” dit-elle dans une interview à la MAP.

C’est à partir de là où elle décide de créer une association dédiée aux immigrées marocaines. Au tout début, Al-Hassaniya Center était un simple projet intitulé “Moroccan Women Project” au sein de la commission de coordination de la communauté marocaine “Moroccan Coordinating Committee”. Mais l’activiste a milité pour qu’il soit une entité indépendante dédiée aux femmes marocaines d’Angleterre.

Opérationnel depuis 1985, ce centre qui travaille 7 jours sur 7 cherche à encourager les femmes à s’intégrer et à participer pleinement dans leur communauté, en offrant tout au long de la semaine un planning bien défini, comprenant des activités sociales, dont des formations en couture, santé mentale, éducation des enfants et du conseil en plus des activités culturelles. Le centre offre aussi des sessions de sensibilisation sanitaire et de plaidoyer au profit des femmes faisant face à des difficultés sociales ou victimes de violences conjugales.

Les échos des actions du centre Al-Hassaniya sont parvenues jusqu’au Maroc où Souad Talsi a été sollicitée pour venir en aide à une jeune marocaine qui risquait de perdre son fils, issu d’un mariage mixte avec un homme pakistanais résidant en Angleterre.

Âgé à l’époque de 3 ans à peine, le petit Saïf avait été enlevé par son père, qui était déjà marié en Angleterre et avait trois fillettes, mais qui voulait avoir un garçon à tout prix, sans devoir honorer ses responsabilités envers sa femme marocaine, la privant de voir son fils.

Appelée à la rescousse, Souad Talsi a mené un combat de longue haleine pour venir en aide à la femme vulnérable qui n’avait aucun moyen de se rendre à Londres afin de récupérer son enfant. Grâce à sa formation de juriste, son parcours de militante mais surtout son engagement à défendre la cause de cette dame, elle a réussi, en se référant à la convention de la Haye sur l’enlèvement des enfants, à récupérer le petit à le ramener elle-même à sa maman.

L’action noble et engagée de l’association lui a valu le prix “Guardian Charity” en tant que meilleure organisation caritative en Angleterre. Elle a aussi été la première ONG marocaine à être accréditée par l’ONU en 2017.

Sa présidente a été aussi décorée d’un Wissam Royal en 2010 de même qu’elle a été nommée membre du Conseil de la communauté marocaine à l’étranger (CCME). Elle est aussi représentante au sein du Groupe consultatif national des femmes musulmanes en Grande Bretagne (NMWAG) et du “Migrant and Refugee Advisory Panel” (MRAP) dont le rôle est de conseiller le maire de Londres sur la meilleure stratégie à adopter vis-à-vis des migrants et réfugiés vivant à Londres.

Reconnue pour son dévouement en faveur de la communauté des migrants arabes de Londres, Souad Talsi a été aussi la première migrante marocaine à être décorée par la Reine Elizabeth et à recevoir le prestigieux titre de MBE (Member of the British Empire) en 2011.

Sous le gouvernement de Gordon Brown (2007-2010), elle était la seule femme arabe nommée membre du Groupe national du groupe consultatif musulman. Elle a en outre contribué régulièrement au forum mondial des Nations Unies sur la migration et le développement et a siégé au Groupe consultatif des maires sur les réfugiés et les migrants, en plus de nombreux autres comités et conseils d’administration en Angleterre.

Cette militante n’est pas au bout de ses combats. Maman de deux enfants, elle a réussi à vaincre un cancer du sein.

Elle estime que la vie est un “challenge. Ce n’est jamais un problème ni une difficulté”. “Le challenge nous donne de l’énergie positive pour aller jusqu’au bout dans l’action qu’on a débutée. il ne faut jamais céder”, insiste-t-elle.

“Le cancer est juste une maladie comme d’autres. Il ne m’a pas m’empêché de continuer ma vie. Le fait de sentir que des gens ont besoin de moi me renforce davantage et je sais que ma mission n’est pas encore terminée”, ajoute-t-elle.

Souad Talsi transmet son enthousiasme et sa détermination au premier regard. Elle ne se contente jamais de demi-solutions et va toujours au fond des choses. Son rêve est de voir “des fils de Marocains au sein du parlement britannique”.