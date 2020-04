Souk El Arbaa du Gharb : Les autorités locales poursuivent leur engagement dans la lutte contre le Coronavirus

mercredi, 1 avril, 2020 à 18:13

Souk El Arbaa du Gharb – Les autorités locales de la ville de Souk El Arbaa du Gharb ont poursuivi leur engagement dans les efforts visant la lutte contre la propagation du Coronavirus (Covid-19).

Dans un communiqué, la préfecture de la province de Kénitra a souligné que les autorités locales de la ville veillent à garantir l’approvisionnement du marché local et les différents points de vente en produits de première nécessité et qu’aucune carence n’est à déplorer pour le moment, ajoutant que les autorités veillent également au contrôle de ces produits.

Par ailleurs, pour éviter la propagation de la pandémie du Coronavirus, le conseil municipal a décidé la fermeture provisoire du souk hebdomadaire.

En outre, l’opération de désinfection se poursuit par les services de la commune, avec la participation des services de la promotion sociale, au niveau des administration publiques et semi-publiques, des places publiques, des marchés et des points de vente, des principaux boulevards, des stations de transport public, des banques et des agences de transfert d’argent.

Concernant la sensibilisation et la prévention, les autorités ont procédé à la mise en place d’un centre de contrôle au niveau du pachalik, qui travaille en continu pour permettre la coordination des patrouilles et le suivi de la situation. Ainsi, les patrouilles mixtes composées des autorités locales relevant des annexes administratives du pachalik de Souk El Arbaa du Gharb, des agents des Forces auxiliaires, des agents de la Sûreté nationale et d’agents de l’autorité, mènent des tournées régulières au niveau des différents quartiers de la ville pour sensibiliser les citoyens, veiller au respect des mesures préventives et les exhorter à rester chez eux.

Ainsi, ces patrouilles de contrôle ont permis l’arrestation d’un ensemble d’individus ayant enfreint les règles de confinement, a indiqué le communiqué, ajoutant que les autorités locales ont, également, procédé à l’hébergement de 10 sans-abris à la Maison de l’étudiant.