Souk Elarbaa: Un policier contraint d’utiliser son arme pour interpeller un mineur qui menaçait la vie de citoyens

vendredi, 30 avril, 2021 à 0:03

Rabat – Un brigadier-chef de police relevant du commissariat régional de Souk Elarbaa du Gharb a été contraint, jeudi, d’user de son arme de service pour interpeller un multirécidiviste âgé de 16 ans qui menaçait dangereusement la vie de citoyens et de policiers à l’aide d’un chien de race féroce.

Un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) indique qu’une patrouille de police était intervenue pour appréhender le suspect alors qu’il semait le chaos sur la voie publique en menaçant les passants par un chien féroce.

Au moment de son interpellation, le mis en cause, qui était dans un état de forte impulsivité, a opposé une résistance violente aux fonctionnaires de police, ce qui a contraint un élément de la patrouille d’utiliser son arme de service et de tirer une balle qui a atteint le chien, relève la source, ajoutant cette intervention a permis de neutraliser le danger et d’interpeller le suspect.

Le prévenu a été placé sous surveillance policière à la disposition de l’enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent, conclut la DGSN.