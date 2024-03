Soukaina Ouabizan, une cavalière d’exception de la Brigade Équestre de Bouskoura

vendredi, 8 mars, 2024 à 13:17

= Par Safaa ABOU EL HOUDA =

Bouskoura (Province Ouled Saleh) – Faisant partie avec grande fierté de l’Institution de la Gendarmerie Royale, Soukaina Ouabizan est une jeune maréchale des logis (MDL) gendarme, qui a su, grâce à sa volonté et à son dévouement couplés à sa passion pour l’équitation, se tailler une place dans un domaine longtemps réservé aux hommes.

Dans une profession traditionnellement dominée par la gent masculine, Soukaina se démarque par son audace et sa détermination. En choisissant de devenir cavalière au sein de la brigade équestre de Bouskoura qui comprend trois cavalières, elle a montré la voie à suivre par d’autres femmes désireuses, elles aussi, de poursuivre leur passion pour l’équitation au sein de ce corps prestigieux.

Soukaina est également reconnue pour son expertise dans ce domaine où elle excelle. En tant que cavalière expérimentée, elle démontre au quotidien son habileté remarquable lors des missions qui lui sont confiées au sein de la brigade équestre. Son abnégation et son professionnalisme avérés sont une source d’inspiration pour ses consœurs.

Dans une déclaration à la MAP, Soukaina Ouabizan a indiqué qu’après avoir obtenu son diplôme en 2017, elle a rejoint la brigade équestre de Bouskoura en 2019. Quoique sans expérience préalable avec les chevaux, se remémore-t-elle, elle a su rapidement développer une relation étroite avec ces animaux.

“Auparavant, la brigade équestre était réservée aux hommes, mais en tant que femme marocaine, j’ai réussi à effectuer le même travail avec le même professionnalisme et à m’imposer”, a-t-elle poursuivi.

La jeune cavalière de 24 ans a expliqué que les missions de la brigade équestre à Bouskoura portent sur la surveillance, la protection, la contribution aux opérations de sauvetage et de maintien de la sécurité, ainsi que sur la protection des biens et des sites stratégiques, y compris la forêt de Bouskoura qui s’étend sur 3.000 Ha.

En tant que cavalière de la Gendarmerie Royale, Soukaina se rappelle avec un brin de nostalgie, et beaucoup de fierté, sa participation au salon du cheval d’El Jadida pour la deuxième année consécutive en tant que membre de l’équipe de démonstration équestre, sans oublier sa participation aux championnats nationaux de saut d’obstacles en 2020 et 2021.

Le chemin parcouru par Soukaina Ouabizan n’a pas été sans embûches. Sa forte volonté à toute épreuve l’a, néanmoins, toujours guidée vers le succès. En surmontant les obstacles et en repoussant les limites imposées par la société, elle incarne la force et la résilience des femmes marocaines, et inspire les générations futures afin de réaliser leurs rêves, peu importe les barrières qui se dressent devant elles.

En cette Journée internationale des femmes, Soukaina Ouabizan représente un modèle de la femme marocaine qui a réussi à briser le plafond de verre. Bien plus qu’une simple cavalière au sein de la brigade équestre de Bouskoura, elle est une source d’inspiration pour les jeunes filles qui veulent persévérer et démontrer leur capacité à faire partie de la prestigieuse institution de la Gendarmerie Royale.