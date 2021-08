Souss-Massa: 31 centres de vaccination anti-Covid aménagés pour les élèves de 12 à 17 ans

mardi, 31 août, 2021 à 16:38

Agadir – Un total de 31 centres de vaccination contre la Covid-19 ont été aménagés par l’Académie régionale de l’éducation et de la formation (AREF) de Souss-Massa , en vue de vacciner plus de 270.858 élèves âgés de 12 à 17 ans au niveau de la région.

Les centres de vaccination sont répartis sur Agadir-Ida Outanane (7), Chtouka-Ait Baha (4), Inzegane-Ait Melloul (5), Taroudant (6), Tata (5) et Tiznit (4).

“Les différents centres de vaccination au niveau de la région Souss-Massa sont mobilisés pour assurer le bon déroulement de cette opération qui souhaite protéger la santé des élèves, ainsi que de leur permettre un apprentissage en présentiel”, a indiqué le directeur de l’AREF Souss-Massa, Mohamed Jai Mansouri, soulignant que la vaccination des élèves accéléra l’atteinte d’une immunité collective.

Pour sa part, le directeur régional de la santé, Rochdi Kaddar, a assuré que le ministère a mobilisé les ressources humaines et logistiques nécessaires pour réussir cette opération d’envergure, rappelant que les parents auront le choix entre deux vaccins approuvés par le comité scientifique.

Au niveau national, la population cible par cette opération de vaccination s’élève à 2,98 millions d’élèves de l’enseignement public, privé et des missions étrangères.

Pour assurer la fluidité de cette opération, plus de 419 vaccinodromes sont déployés dans tout le Royaume. La vaccination de cette catégorie n’est pas obligatoire et les parents auront le choix entre les deux vaccins à savoir Sinopharm et Pfizer.

Cette opération s’inscrit dans le cadre des orientations du ministère de l’Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique en vue de garantir une rentrée scolaire 2021-2022 sûre et normale.