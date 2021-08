Souss Massa : Mise en place à Agadir d’un 2è hôpital de campagne pour les patients du Covid-19

mercredi, 25 août, 2021 à 22:58

Agadir – L’offre de santé de la région Souss Massa s’est renforcée à la faveur de la mise en place d’un 2è hôpital de campagne à Agadir pour prendre en charge les personnes infectées par le nouveau Coronavirus (Covid-19).

La mise en place de cet hôpital de campagne d’une capacité de 104 lits et équipé de matériel et technologies modernes, s’inscrit dans le cadre des efforts continus pour faire face aux évolutions de la situation épidémiologique au niveau national en général et dans la région de Souss Massa en particulier, selon la direction régionale de la santé.

Réalisée en partenariat avec le conseil de la région Souss Massa et les autorités locales, cette initiative vise également à alléger la pression sur les établissements hospitaliers d’Agadir, compte tenu de l’augmentation du nombre de cas du Covid-19.

Cette structure de santé est dotée de 48 cadres médicaux dont des infirmiers et des assistants mobilisés selon une approche participative pour faire face à la propagation de cette épidémie.

“Ce 2è hôpital de campagne souhaite contrer la pénurie en matière de capacité d’accueil des établissements hospitaliers dans la région Souss-Massa”, a indiqué à la MAP, le directeur du centre hospitalier régional d’Agadir, Jamaa Ladame.

“Cette nouvelle infrastructure médicale d’une capacité de 104 lits, dont 20 sont destinés aux cas critiques, permettra d’assurer une meilleure prise en charge des patients dans l’attente de l’atteinte d’un immunité collective”, a précisé le responsable.

En novembre dernier, il a été procédé à l’installation à Agadir, d’un premier hôpital de campagne d’une capacité de 101 lits, destiné à la prise en charge des cas de Covid-19.