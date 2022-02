Souss-Massa: rencontre à Agadir pour l’évaluation et le suivi des réalisations de la phase III de l’INDH

jeudi, 10 février, 2022 à 16:53

Agadir – La cinquième réunion de la tournée territoriale de l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH) a été tenue, jeudi à Agadir, afin de présenter les réalisations de la phase III de ce chantier phare et les moyens d’améliorer sa mise en œuvre.

Cette rencontre, qui s’est déroulée en présence notamment du Wali, Coordonnateur national de l’INDH, Mohamed Dardouri, vise à informer et sensibiliser les partenaires de l’Initiative à la vision et aux enjeux de la phase III, particulièrement en matière de valorisation du capital humain et d’inclusion économique des jeunes.

Cette journée d’échanges a permis de revenir sur les principes fondateurs de la phase III de l’INDH en termes de vision, d’objectifs et de gouvernance, mais également de présenter le bilan des programmes INDH dans la région de Souss-Massa.

Dans son allocution, M. Dardouri a souligné que l’INDH est un projet royal renouvelé visant à promouvoir l’élément humain et à répondre aux besoins des citoyens, rappelant à cet égard, les grandes lignes du message Royal adressé par le Souverain aux participants aux premières Assises nationales du développement humain, tenues en septembre 2019 à Skhirate.

La rencontre est l’occasion pour faire le point, avec les membres des comités de gouvernance (société civile, élus et administrations publiques…), sur la mise en œuvre des projets de l’INDH dans la région, d’autant plus qu’elle offre l’opportunité de procéder à une évaluation d’étape de toutes les procédures, a-t-il souligné.

Pour sa part, le Wali de la Région Souss-Massa, Gouverneur de la Préfecture d’Agadir-Ida Outanane, Ahmed Hajji, a passé en revue le bilan des réalisations des programmes de l’INDH au niveau de la région, appelant à cet égard les partenaires de l’INDH à plus d’implication pour la contribution à la réussite des différents projets de ce chantier Royal.

La rencontre qui s’est déroulée en présence des Gouverneurs des préfectures et provinces de la région, du Président de la Région de Souss-Massa, des membres du Comité Régional de Développement Humain, des membres des Comités Provinciaux de Développement Humain, des présidents des Comités Locaux de Développement Humain ainsi que des présidents des conseils provinciaux, préfectoraux et communaux, des chefs des services déconcentrés de l’Etat et des représentants du tissu associatif, s’est clôturée par un débat entre les participants, qui ont émis des recommandations pour l’amélioration de la gouvernance et de la mise en œuvre des projets INDH dans la Région de Souss-Massa.

L’INDH, depuis le lancement de sa troisième phase par SM le Roi Mohammed VI, en septembre 2018, a placé le capital humain, levier essentiel du développement, au cœur de ses préoccupations.

Les objectifs stratégiques de cette phase III visent ainsi la réalisation d’un développement humain inclusif, qui permette l’égalité des chances entre tous les citoyens.

A cet effet, et dans le cadre des échanges réguliers qu’entretient la Coordination Nationale de l’INDH avec les acteurs locaux impliqués dans la mise en œuvre de ses programmes, une tournée territoriale conduite par le Wali, Coordonnateur National de l’INDH, est organisée à travers les douze régions du Royaume au cours du mois de février 2022.

Cette tournée territoriale répond à un objectif majeur, celui d’informer et de sensibiliser les nouveaux élus à la vision et aux enjeux de la phase III de l’INDH, particulièrement en matière de valorisation du capital humain et d’inclusion économique des jeunes.

Elle vise également à présenter le bilan des réalisations de l’INDH au cours de ces dernières années, à échanger avec les représentants de la société civile et recueillir leurs propositions, ainsi qu’à débattre des éventuelles difficultés rencontrées afin d’améliorer les mécanismes de pilotage des projets et les conditions de leur mise en œuvre.

Douze rencontres sont prévues à cet effet, une par chef-lieu de région, qui connaîtront la participation de l’ensemble de l’écosytème INDH, qui compte plus de 16 000 personnes: administration territoriale, services déconcentrés de l’Etat, élus et représentants de la société civile.

Pour l’organisation de ces rencontres régionales, un mode hybride (présentiel/distanciel) est privilégié, afin de maintenir le plus strict respect des règles sanitaires et des mesures de distanciation sociale en cette période de pandémie de Covid-19.

Cette tournée territoriale, qui intervient à mi-parcours de la Phase III et au moment où le Royaume connait, sous la Conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI, un remarquable essor de son développement socioéconomique, constitue une précieuse opportunité pour l’INDH de renforcer davantage son ancrage territorial et d’être pleinement à l’écoute des populations bénéficiaires de ses programmes.