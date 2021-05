Soutien psychologique en vue des examens certifiants : Trois questions au psychologue clinicien Faiçal Tahari

dimanche, 30 mai, 2021 à 14:24

Propos recueillis par Karima Hajji.

Rabat – A l’approche des examens certifiants, le niveau de stress chez les familles croît sensiblement, avec la montée de l’inquiétude chez les parents et de la crainte chez les élèves de ce qui les attend le «jour J».

Dans une interview accordée à la MAP, le psychologue clinicien et psychothérapeute Faiçal Tahari met la lumière sur le rôle de la famille en général, et des parents en particulier, et leur influence positive ou négative sur leurs enfants pendant la préparation des examens.

Il met l’accent aussi sur les erreurs à ne pas commettre durant cette période, ainsi que les bons conseils que les parents et les établissements d’enseignement doivent prodiguer pour passer ces épreuves dans les meilleures conditions.

1- De quelles manières les parents influencent, positivement ou négativement, les élèves durant la période de préparation des examens ?

Le rôle de la famille en général, et des parents en particulier, est important lorsqu’il s’agit d’apporter le soutien psychologique à leurs enfants devant passer les examens, d’autant plus que nous connaissons les présupposés sociaux erronés liés à ces épreuves et qui tendent à faire peur aux élèves.

La famille peut ou bien augmenter les peurs des élèves, ou bien les réduire en leur expliquant que les examens certifiants ressemblent beaucoup, que ce soit par les questions ou les conditions dans lesquelles ils se déroulent, aux devoirs de contrôle que les apprenants ont passés tout au long de l’année scolaire.

Il s’agit de démystifier les examens et éviter de déstabiliser la confiance des élèves en eux-mêmes et leur estime de soi.

Soutenir psychologiquement les élèves revient à prémunir les facteurs de stress, comme la pression du temps ou la symbolique trop chargée dont on imprègne les épreuves et qui donne aux élèves l’impression que la vie doit s’arrêter pour préparer les examens. Ce sont des excès qui n’aident pas l’élève à se concentrer, sachant que la concentration est nécessaire non seulement pendant l’examen mais surtout en période de préparation.

2- Quelles sont les erreurs que les parents doivent éviter lors de la préparation des examens ?

En plus de la dramatisation de la situation, les parents font trop souvent la maladresse de tracer eux-mêmes le programme de préparation des examens et de l’imposer à leurs enfants. C’est une erreur monumentale, car ils ne prennent pas en considération les capacités des élèves et se soucient peu d’adapter ce programme à la variation de leur niveau d’énergie et à leurs habitudes quotidiennes.

Par exemple, il est improductif d’obliger mon enfant à se lever tôt pour réviser, alors qu’il préfère étudier le soir.

De même, la multiplication des remarques envers les enfants pour qu’ils n’arrêtent pas d’étudier et le contrôle strict font des parents des gardiens traquant les moindres mouvements de leurs chérubins, ce qui augmente le stress de ces derniers et installe une ambiance lourde dans la maison.

Au contraire, il faut laisser les élèves organiser leur propre plan de préparation aux examens, les parents peuvent toujours apporter leurs remarques et leur aide pour la révision d’une matière ou d’une autre, ..etc.

Par ailleurs, il faut éviter les décisions radicales, comme interdire aux enfants de regarder la télévision ou de sortir de la maison durant toute la période de préparation. En contrepartie, les parents peuvent veiller à réduire les distractions, en limitant par exemple le temps d’accès à internet et aux smartphones.

3- Quels sont les autres conseils à donner aux parents et aux élèves, ainsi qu’aux établissements scolaires, pour que les examens se déroulent dans les meilleures conditions ?

Je conseille à chaque élève de veiller à s’alimenter de manière équilibrée, éviter les nuits blanches et s’organiser en mettant en place un emploi du temps quotidien et surtout en le respectant.

A cet égard, il vaut mieux éviter de tracer un programme de préparation trop rigoureux, car il est nécessaire de prendre le temps de souffler et de se divertir.

Il n’est pas non plus judicieux de copier l’emploi du temps d’autres élèves, car il n’existe pas de planning idéal et applicable par tous. Chaque élève doit se préparer en fonction de ses propres capacités.

Il faut également prendre ses distances avec les réseaux sociaux et limiter sa navigation sur internet à l’accès au contenu éducatif et aux sites en lien avec les matières concernées par les examens certifiants.

En outre, il est préférable de choisir un endroit calme pour étudier de manière adéquate, et se concentrer sur les matières principales qui posent certaines difficultés, et non sur les matières que l’élève maîtrise bien.

Par ailleurs, je recommande d’éviter les compléments alimentaires soi-disant bénéfiques pour la mémoire, de même que pour les drogues et les cigarettes, et de miser sur la révision individuelle plutôt que collective, cette dernière se traduisant souvent par une perte de temps considérable.

En plus des bonnes conditions et de l’ambiance calme que les familles doivent assurer pour leurs enfants, l’école a aussi un rôle essentiel à jouer en période de préparation des examens, notamment en réduisant les craintes vis-à-vis des épreuves et en organisant les cours de soutien, d’une grande importance en cette période.