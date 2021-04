Le sport, un autre aspect prometteur de développement des relations US-Maroc

samedi, 3 avril, 2021 à 13:10

Par Mohammed Benmassaoud

Casablanca – A l’instar de la coopération fructueuse entre le Maroc et les États-Unis dans les domaines politique, économique et culturel, le secteur sportif constitue un aspect prometteur de développement de ces relations centenaires.

A la faveur de la dynamique que connaissent les relations bilatérales, notamment la prochaine ouverture du consulat américain à Dakhla, le développement des investissements américains au Royaume à travers l’initiative américaine « Prosper Africa », ou l’Initiative de Partenariat des États-Unis au Moyen-Orient (MEPI) qui vise à développer les compétences des jeunes, le domaine sportif ne sera pas en reste de cette dynamique de coopération enclenchée entre Rabat et Washington.

Dans ce cadre, la visite d’une délégation de la NBA menée par la star américaine, Sam Vincent, qui a évolué au sein de Boston et Chicago et a été désigné meilleur joueur en 1981, s’inscrit dans cette optique de développement des relations de coopération bilatérale.

A cet égard, le Chargé d’affaires de l’ambassade des États-Unis au Maroc, David Greene a indiqué, lors de la cérémonie de l’annonce de la participation de l’AS Salé à la NBA Basketball Africa League (BAL), vendredi à Salé, que la coopération entre les deux pays dans le domaine du sport est un levier important de développement des relations stratégiques entre les deux pays.

Il a noté que la cérémonie de l’annonce de la participation de l’AS Salé à la BAL intervient dans le cadre de la célébration du 200è anniversaire de la fondation de la Légation diplomatique américaine à Tanger, la plus ancienne représentation diplomatique des États-Unis dans le monde.

Le diplomate américain a mis l’accent sur l’engagement de l’ambassade des États-Unis à développer le sport au Maroc en collaboration avec le ministère de l’Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et des ONG marocaines à travers plusieurs programmes, notamment l’éducation par le sport visant à renforcer le leadership, la pratique sportive et la confiance en soi des jeunes.

La représentation diplomatique américaine au Maroc a contribué à hauteur de 250.000 dollars avec l’ONG Tibu Maroc pour la création de centres sportifs, notamment de basketball, au nord du Maroc et à Laâyoune, en faveur des enfants et des jeunes et de 50.000 dollars pour soutenir le Sommet de l’éducation en Afrique par le sport, prévu au Maroc, a-t-il noté.

Il a relevé qu’en plus des domaines classiques de coopération entre le Maroc et les États-Unis, notamment en matière de défense et de sécurité, le développement du sport est susceptible d’encourager les échanges entre les deux peuples.

M. Greene a souligné que les États-Unis d’Amérique sont déterminés à transférer leur expérience sportive dans le domaine du basketball à tous les pays africains, y compris le Maroc, afin de promouvoir ce sport au continent africain.

Historiques et multilatérales, les relations de coopération entre les deux pays sont vouées à s’ancrer davantage dans le domaine du sport et refléter la pérennité du partenariat solide entre le Maroc et les États-Unis d’Amérique.

Fruit d’un partenariat entre la FIBA et la NBA, NBA BAL se veut la première compétition organisée par la NBA en dehors de l’Amérique du Nord.