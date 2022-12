Sport scolaire: 44 championnats nationaux organisés dans différentes disciplines (Benmoussa)

lundi, 26 décembre, 2022 à 20:03

La ministre déléguée chargée de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration, Ghita Mezzour a indiqué lundi que 9.225 zones territoriales dans le Royaume sont couvertes pat internet sur un total de 10.740 zones et ce, au terme de la première phase du Plan national pour le développement du haut et très haut débit (2018-2023).