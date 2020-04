Startup Grind Tanger organise une session de mentorat à distance au profit des jeunes entrepreneurs

jeudi, 23 avril, 2020 à 12:28

Tanger – L’Association marocaine Startup Grind Tanger organise, jeudi, une session de mentorat à distance sur la thématique de “L’Hyperloop, le transport du futur!”, et ce au profit des jeunes entrepreneurs et startups marocaines.

Selon un communiqué de l’Association, cette session, qui débutera à 16h30, aura comme intervenant Alae Moudni, co-fondateur et CEO de STMLoop lnternational, société basée au Maroc spécialisée dans le développement de la nouvelle technologie de transport Hyperloop, ayant pour ambition de lancer un train à grande vitesse entre le Maroc et l’Espagne.

Cette session sera diffusée sous forme de webinaire sur le logiciel de visioconférence Zoom via le lien “https://zoom.us/j/91973991741” ainsi qu’en direct sur la page officielle Facebook de l’association “Startup Grind Tangier”, a précisé la même source.

Ce webinaire s’inscrit dans le cadre de l’initiative “Mentorship Month – Avril 2020” lancée par l’association pour offrir aux jeunes entrepreneurs et startups marocaines des sessions de mentorat à distance, généralement dispensées par des experts, des coachs, des responsables d’administrations publiques et des entrepreneurs ayant le sens du partage et de la citoyenneté.

Les thèmes de ces sessions sont très variés et répondent aux préoccupations des entrepreneurs touchés par la crise, a poursuivi le communiqué, notant que l’association a opté pour la technologie collaborative “afin d’éveiller l’intelligence collective, surmonter les contraintes physiques de la crise actuelle et faire sortir les entrepreneurs de la peur à l’apprentissage et de l’apprentissage à la croissance”.

Startup Grind Tanger participe activement, en tant qu’acteur de l’écosystème entrepreneurial, aux efforts déployés pour faire face à la crise du Covid-19 et accompagner les jeunes entrepreneurs et Startups en difficulté, a ajouté la même source, faisant savoir que l’idée derrière cette initiative est d’éduquer, inspirer et connecter les entrepreneurs Marocains.