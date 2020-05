Stations hydrologiques: Adoption du système d’externalisation pour assurer la continuité de versement des salaires des agents saisonniers

mardi, 5 mai, 2020 à 21:08

Rabat-Le ministère de l’Équipement, du transport, de la logistique et de l’eau a indiqué, mardi, avoir adopté le système d’externalisation pour assurer la continuité de versement des salaires des agents saisonniers exerçant au niveau de la gestion des stations hydrologiques et des barrages en exploitation, inscrits désormais dans le cadre des attributions des Agences des bassins hydrauliques (ABH).

Étant donnée l’impossibilité pour ces agences de pouvoir recruter les agents saisonniers exerçant au niveau de ces ouvrages dans le cadre de la régie exceptionnelle d’une part, et le souci du département de tutelle pour préserver les droits sociaux et garantir une stabilité professionnelle pour ces agents d’autre part, la gestion des stations hydrologiques et des barrages en exploitation a été externalisée, souligne un communiqué du ministère.

“L’objectif principal de ce système d’externalisation est d’assurer la continuité de versement, de manière régulière, des salaires de cette catégorie d’agents, afin de leur permettre d’accomplir de façon normale les missions qui leur sont dévolues au sein de ces ouvrages”, précise-t-on.

Dans ce contexte, le ministère a procédé à l’élaboration de cahiers de charges permettant de faire bénéficier les agents concernés de leurs droits sociaux et de leur stabilité professionnelle au sein des sociétés d’externalisation, ainsi que l’amélioration de leur situation financière et professionnelle, dans le strict respect des dispositions du Code du travail, sous le contrôle et la responsabilité des ABH.

Dans ce cadre, 297 agents sur un total de 306 ont intégré, jusqu’à présent, les sociétés d’externalisation, soit 97% de l’effectif, alors que neuf agents répartis sur quatre ABH n’ont pas encore rejoint lesdites sociétés, relève le communiqué, ajoutant que les directeurs des quatre agences concernées sont en contact permanent avec ces agents pour les sensibiliser sur leur intérêt à rejoindre les sociétés d’externalisation.

Par conséquent, le ministère de l’Équipement, du transport, de la logistique et de l’eau réitère son appel aux neufs agents concernés pour adhérer à ce système, afin de préserver leurs droits et leur stabilité professionnelle.

“Il est porté à leur connaissance qu’une fois la durée des marchés en cours avec les sociétés est expirée, les ABH ont désormais la possibilité de conclure des marchés avec des sociétés d’externalisation dans le cadre des dispositions de l’arrêté du ministre de l’Économie et des finances n° 2065.19 en date du 25 septembre 2019, complétant la liste des prestations pouvant faire l’objet de marchés cadres et ce, après l’intégration de la +Mesure des Eaux+ parmi lesdites prestations”, selon le communiqué.

Ce type de marchés permettra de prendre en considération la spécificité des agents exerçant des tâches techniques au sein des ouvrages hydrauliques, tant au niveau professionnel qu’au niveau des salaires.