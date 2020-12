La stratégie du Maroc dans la lutte contre la pandémie de Covid-19 présentée à Tokyo

mardi, 15 décembre, 2020 à 10:18

Tokyo – La stratégie proactive et solidaire du Maroc dans la lutte contre les répercussions sanitaires, économiques et sociales de la pandémie de Covid-19 a été présentée, lundi à Tokyo, par l’ambassadeur du Maroc au Japon, M. Rachad Bouhlal.

S’exprimant lors d’une rencontre réunissant le ministre japonais d’État aux Affaires étrangères, M. Washio Eiichiro, avec un groupe d’ambassadeurs accrédités au Japon, M. Bouhlal a déclaré que grâce à la vision clairvoyante de SM le Roi Mohammed VI, le Royaume a entrepris, dès le début de cette crise sanitaire, une série de mesures transversales et de grande envergure pour assurer la protection des citoyens marocains.

Ainsi, un Fonds spécial pour la gestion de la pandémie de Covid-19 a été mis en place pour venir en aide aux populations les plus touchées et soutenir l’économie nationale, a rappelé le diplomate marocain, notant que ce Fonds, alimenté par des contributions volontaires provenant des secteurs public et privé, avait collecté plus de 3 milliards de dollars dans les premières semaines de sa mise en place, dans un élan de solidarité hautement exceptionnel.

La stratégie du Maroc a été également marquée par la solidarité avec les pays de l’Afrique subsaharienne touchés par cette pandémie, a relevé M. Bouhlal, notant que le Maroc, sur Hautes instructions de SM le Roi, a dépêché dès juin dernier une aide médicale d’urgence à une vingtaine de pays africains pour accompagner leurs efforts de lutte contre le coronavirus.

Le diplomate marocain a également dressé un tableau de la situation actuelle de la pandémie au Maroc qui, tout en étant proche géographiquement de l’Europe, demeure beaucoup moins touché par la Covid-19 grâce à l’esprit de mobilisation dont ont fait preuve les autorités publiques, les instances élues et la société civile, a-t-il dit.