La stratégie “Forêts du Maroc 2020-2030” présentée à Skhirat

jeudi, 27 février, 2020 à 13:51

Rabat – Le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et forêts, Aziz Akhannouch, a présidé mercredi à Skhirat, une grande réunion avec les responsables centraux, régionaux et provinciaux du département des eaux et forêts afin de partager autour des prochaines étapes de mise en oeuvre de la nouvelle stratégie du secteur, et ce dans le cadre du lancement opérationnel de la nouvelle stratégie forestière “forêts du Maroc”.