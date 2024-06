Stratégie Génération Green: Lancement de plusieurs projets de développement agricole et rural dans la province d’Al Hoceima

dimanche, 9 juin, 2024 à 14:31

Al Hoceima- Le ministre de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Mohamed Sadiki, a effectué, dimanche, une visite de terrain dans la province d’Al Hoceima.

Le ministre, qui était accompagné du gouverneur de la province d’Al Hoceima, du président de la Chambre d’agriculture de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, d’élus, ainsi qu’une importante délégation de responsables du ministère, a procédé au lancement de plusieurs projets de développement agricole et rural inscrits dans le cadre de la stratégie Génération Green, et s’est arrêté sur l’état d’avancement du plan agricole provincial.

Il a ainsi passé en revue les détails de l’état d’avancement du Plan agricole provincial de la stratégie Génération Green pour la province d’Al Hoceima, et présidé le lancement du programme d’investissement 2024-2025 de la province, qui s’inscrit dans le cadre de la stratégie Génération Green.

D’un montant d’investissement de 300 millions de dirhams (MDH), ce programme d’investissement comprend plusieurs projets de développement agricole et rural.

Dans ce cadre, M. Sadiki a présidé l’opération de distribution de 15 camions citernes au profit de 15 communes territoriales dans le cadre du Programme de réduction de l’impact du déficit pluviométrique (PRIDP).

Il s’agit des communes de Snada, Abdelghaya Souahel, Zawyat Sidi Abdelkader, Chekrane, Tifrouine, Sidi Boutmim, Issaguen, Bni Aamart, Bni Boufrah, Bni Gumil Maksouline, Ait Kamra, Bni Abdallah, Rouadi, Imrabten et Izmouren, les plus impactées par le déficit pluviométrique.

D’une enveloppe de 22,19 MDH, ce programme, qui profite à 9.624 bénéficiaires, vise la protection du cheptel, la gestion du déficit hydrique, l’introduction de plantations à haute valeur ajoutée et la valorisation des terrains agricoles.

Il comprend l’aménagement hydro-agricole des périmètres de petite et moyenne hydraulique, la distribution de l’orge subventionnée et la distribution de camions citernes pour l’abreuvement du cheptel.

Au niveau de la commune territoriale Snada, le ministre a pris connaissance du programme de l’agriculture solidaire 2024-2025. D’un montant d’investissement de 154 MDH, ce programme cible en particulier les petits agriculteurs des zones de montagnes, relevant de 12 communes territoriales de la province d’Al Hoceima.

A cet égard, le ministre a lancé les travaux de plantation de 630 Ha de cactus résistant à la cochenille, programmés au titre de 2024.

D’un investissement de près de 7 MDH, ce programme comprend également la mise en place d’une plateforme de démonstration des nouvelles variétés résistantes au cactus. Il devrait profiter à 1.185 bénéficiaires des communes Snada, Bni Boufrah, Izmouren, Bni Gmil Maksouline, Bni Gmil Mestassa et Rwadi.

Dans le cadre du projet d’appui aux coopératives apicoles, M. Sadiki a présidé l’opération de distribution de matériel apicole en faveur de 30 coopératives, qui regroupent 150 bénéficiaires relevant des communes Sidi Bouzineb et Bni Aamart.

Ce projet a pour objectif l’amélioration de la production de miel et sa valorisation, l’organisation de la filière et l’appui à la commercialisation. Il permettra d’améliorer les revenus des apiculteurs et de limiter l’exode rural.

Dans une déclaration à la presse, le ministre a souligné que cette visite a porté sur le suivi de l’avancement du plan agricole provincial de la “stratégie Génération Green”, lancée par SM le Roi Mohammed VI en février 2020, au niveau de la province d’Al Hoceima, ainsi que le lancement de plusieurs projets de développement agricole et rural.

M. Sadiki a précisé que ce plan provincial, doté d’une enveloppe budgétaire de plus de 600 MDH, enregistre un rythme d’avancement “très important”, notant qu’il comporte un volet lié à l’agriculture solidaire qui concerne les petits agriculteurs, les producteurs et les éleveurs.

Ce plan, a-t-il poursuivi, vise également à promouvoir les filières végétales résistant au changement climatique, tels que le cactus, le caroube et l’amande, qui ont la capacité de s’adapter aux conditions climatiques de la province, mettant l’accent sur le volet relatif à l’amélioration des conditions de vie en milieu rural, à travers le programme de construction de pistes rurales dans la province.

Le ministre a assuré que ce programme permettra de désenclaver les populations rurales, de faciliter la commercialisation des produits agricoles, d’améliorer les conditions de vie des populations et de limiter l’exode rural.

Dans ce cadre, M. Sadiki a pris connaissance de l’état d’avancement du programme de construction des pistes rurales dans la province pour la période 2023-2025. Ce programme comprend la construction de 110 km pour un montant de 110 MDH, réalisés en deux tranches.

La première tranche porte sur la réalisation de 50 Km de pistes rurales au profit de 27 douars, relevant de 18 communes territoriales pour un coût de 50 MDH au profit de 13.500 bénéficiaires, tandis que la deuxième tranche porte sur la réalisation de 60 Km au profit de 28 douars dans le territoire de la province au profit de 60.500 bénéficiaires, pour un montant de 60 MDH.

A cette occasion, le ministre a présidé le lancement des travaux de construction de 3 km de piste au niveau de la commune Bni Boufrah, au profit de 900 bénéficiaires et 3 km de piste au niveau de la commune Larbaa Taourirt au profit de 800 bénéficiaires.

“Il s’agit de projets importants visant à améliorer les conditions de vie de la population rurale, créer de la richesse, améliorer les revenus des agriculteurs, et ce en droite ligne avec les objectifs du plan provincial agricole”, a noté le ministre.

Pour sa part, Dr. Sbaghi Mohamed, coordonnateur national du programme de multiplication du cactus résistant à la cochenille et directeur de recherche à l’Institut national de recherche agronomique (INRA), a mis en avant l’importance du projet de plantation de 630 ha de cactus résistant à la cochenille au titre de 2024, dans le cadre du programme de l’agriculture solidaire, notant que des visites de terrain seront organisées pour accompagner les agriculteurs dans la mise en oeuvre de ce projet ambitieux, en vue d’améliorer la qualité du produit.